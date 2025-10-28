Desde el entorno de la tricolor son conscientes de la importancia de Linda Caicedo, pero también de la necesidad de no precipitar su regreso. Marsiglia sabe que la delantera del Real Madrid le aporta algo diferente al equipo y por ello sería la variante principal del equipo. Tras no ser titular ante Perú, sería inicialista en este duelo.

Tras haber estado ausente de entrada por las molestias físicas en el duelo ante Perú, Linda Caicedo regresaría para el partido por la segunda fecha. La atacante vallecaucana sería el remplazo de Wendy Bonilla que estuvo en el juego anterior.

El cuadro tricolor tendría a Katherine Tapia en el arco como uno de los referentes principales del combinado nacional. La defensa tendrá una figura de cuatro compuesta por Daniela Caracas, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias y Carolina Arias.

Para el medio campo, el técnico apostará por una figura con cuatro comandada por Lorena Bedoya e Ilana Izquierdo. Justamente la generación de juego en el combinado nacional recaerá ahora en Leicy Santos que es el remplazo natural de Catalina Usme, ausente en la convocatoria.

Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque, Torres recurrirá a dos puntas en ataque con la presencia de Linda Caicedo y Manuela Pavi que serán las encargadas de completar la zona ofensiva con la presencia de Valerin Loboa en punta.

Nómina titular de Selección Colombia Femenina ante Ecuador

Arquero: Katherine Tapia

Defensa: Daniela Caracas, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias y Carolina Arias

Medio campo: Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo y Leicy Santos

Delantera: Linda Caicedo, Manuela Pavi y Valerin Loboa