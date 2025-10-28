Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 07:13
Colombia con todo ante Ecuador: así sería la titular en Liga de Naciones
Colombia buscará un triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.
La Selección Colombia Femenina se alista para su segundo partido en la Liga de Naciones de la CONMEBOL. El elenco cafetero goleó 4-1 a Perú en su estreno y ahora buscará reafirmar su buen inicio en el compromiso ante Ecuador. Un partido que en el papel es más exigente que el juego ante las incas.
Lea también: Liga de Naciones: las tres cosas que están en juego en Ecuador vs Colombia
Para el primer juego de visitante del combinado tricolor, una de las novedades podría pasar por la nómina. En su visita a Quito, Ángelo Marsiglia, entrenador del equipo colombiano, apostaría por algunas novedades. Todo apuntaría a que el DT buscaría tener un equipo más ofensivo de entrada para romper la muralla defensiva de las ecuatorianas.
Desde el entorno de la tricolor son conscientes de la importancia de Linda Caicedo, pero también de la necesidad de no precipitar su regreso. Marsiglia sabe que la delantera del Real Madrid le aporta algo diferente al equipo y por ello sería la variante principal del equipo. Tras no ser titular ante Perú, sería inicialista en este duelo.
Tras haber estado ausente de entrada por las molestias físicas en el duelo ante Perú, Linda Caicedo regresaría para el partido por la segunda fecha. La atacante vallecaucana sería el remplazo de Wendy Bonilla que estuvo en el juego anterior.
El cuadro tricolor tendría a Katherine Tapia en el arco como uno de los referentes principales del combinado nacional. La defensa tendrá una figura de cuatro compuesta por Daniela Caracas, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias y Carolina Arias.
Para el medio campo, el técnico apostará por una figura con cuatro comandada por Lorena Bedoya e Ilana Izquierdo. Justamente la generación de juego en el combinado nacional recaerá ahora en Leicy Santos que es el remplazo natural de Catalina Usme, ausente en la convocatoria.
Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque, Torres recurrirá a dos puntas en ataque con la presencia de Linda Caicedo y Manuela Pavi que serán las encargadas de completar la zona ofensiva con la presencia de Valerin Loboa en punta.
Nómina titular de Selección Colombia Femenina ante Ecuador
Arquero: Katherine Tapia
Defensa: Daniela Caracas, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias y Carolina Arias
Medio campo: Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo y Leicy Santos
Delantera: Linda Caicedo, Manuela Pavi y Valerin Loboa
¡𝙈𝙖𝙣̃𝙖𝙣𝙖 𝙚𝙡 𝙜𝙧𝙖𝙣 𝙨𝙪𝙚𝙣̃𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙨𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙨𝙡𝙖𝙙𝙖 𝙖 𝙌𝙪𝙞𝙩𝙤!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 27, 2025
🆚 🇪🇨
🗓 Martes 28 de octubre
🕞 6:00 pm (hora COL)
🏟 Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
🏆 CONMEBOL Liga de Naciones
📺 @GolCaracol, Ditu- @CanalRCN… pic.twitter.com/UuDksLmMm8
Más allá de la incertidumbre sobre su presencia, Caicedo demostró que es una pieza determinante dentro de la Selección Colombia Femenina. Su desequilibrio, visión de juego y capacidad para romper líneas la convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.
Le puede interesar: Colombia: decisión de última hora con Linda Caicedo para la Liga de Naciones
El duelo ante Ecuador marcará el cierre de la primera jornada doble en el camino de clasificación rumbo al Mundial Femenino de 2027. No obstante, Linda Caicedo y el combinado nacional volverá a acción en el mes de noviembre con el duelo ante Bolivia y la jornada de descanso para el elenco colombiano.
