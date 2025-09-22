Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 09:32
Colombia confirmó nuevo amistoso contra un grande rumbo al Mundial
La Selección Colombia está a punto de asumir un nuevo Mundial y se prepara con un amistoso de lujo.
La Selección Colombia sigue dando de qué hablar en sus distintas categorías, convirtiéndose en uno de los equipos más influyentes, en especial cuando se trata de competencias mundialistas en donde ya hay varios cupos asegurados.
El hecho más reciente de la 'tricolor' tiene como protagonistas a los jugadores y cuerpo técnico de la Sub 20, la cual está a punto de asumir la cita mundialista de la respectiva categoría que iniciará a finales del mes de septiembre y por lo que quieren llegar en óptimas condiciones disputando un partido de amistoso contra la Selección de México que les ayude a ultimar detalles tácticos.
Le puede interesar: Colombia vuelve a sumar importante victoria rumbo al Mundial
Colombia se enfrentará a México rumbo al Mundial
El equipo comandado por César Torres se prepara para asumir una nueva cita mundialista con distintos jugadores de nivel nacional e internacional que le permitan dejar una buena imagen en la competencia.
Los jugadores y el cuerpo técnico ya están concentrados en suelo paraguayo, en donde se llevará a cabo el certamen, con el fin de irse aclimatando y ultimando detalles. La última prueba de este ciclo de preparación será un partido amistoso frente a otra de las selecciones participantes, México.
El duelo ante la escuadra mexicana se llevará a cabo el martes 23 de septiembre, a tan solo seis días de que comience la competencia. El partido se jugará en el CARFEM, Ypané, Paraguay, sobre las 7:30 hora Colombia.
¡𝐌𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐮𝐛 𝟐𝟎 !— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 22, 2025
🆚 🇲🇽
🗓 Martes 23 de septiembre
🕞 7:30 am (hora COL)
🏟 CARFEM, Ypané, Paraguay
🏆 Amistoso internacional Sub 20… pic.twitter.com/kMCd8GaYJt
En otras noticias: Dayro merece estar en Selección y jugar el Mundial
Lea también: Santa Fe rompió el mercado de fichajes con mediocampista de Selección Colombia
Fixture de la Selección Colombia para el Mundial Sub 20
|Fecha
|Rival
|Partido
|29 de septiembre de 2025
|Arabia Saudita U20
|Colombia vs Saudi Arabia
|2 de octubre de 2025
|Noruega U20
|Colombia vs Norway
|5 de octubre de 2025
|Nigeria U20
|Nigeria vs Colombia
Fuente
Antena 2