Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 10:43
Colombia conoce a sus rivales para Copa Libertadores: cruces definidos
Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Se aproxima una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, la cual llega acompañada de varios retos y emociones debido a la gran cantidad de clubes importantes que serán representantes, pero también por la gran cantidad de figuras del deporte femenino que estarán presentes, en donde se verán varias jugadoras de nivel de selección y del fútbol internacional.
El sorteo oficial ya se llevó a cabo el 4 de septiembre en suelo paraguayo y en medio de este se dio a conocer la distribución de los 16 equipos participantes en los cuatro grupos correspondientes, en donde los clubes colombianos ya fueron ubicados y conocieron a sus respectivos rivales.
Le puede interesar: [VIDEO] Mayra Ramírez ilusionó a Colombia, pero Marta salvó a Brasil
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025
Esta edición, que se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, implica una logística relevante. El país sede contará con dos plazas y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente.
En Colombia sigue haciendo falta que se conozcan a los dos representantes, pero esto no impide que la Conmebol llevara a cabo el sorteo oficial, en donde el campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
Grupo A
- Corinthians
- Representante de Ecuador
- Always Ready
- Representante de Colombia
Grupo B
- Boca Juniors
- Alianza Lima
- ADIFFEM
- Ferroviária
Grupo C
- Sao Paulo
- San Lorenzo
- Colo Colo
- Olimpia
Grupo D
- Representante de Colombia 1
- Libertad
- Nacional
- U. de Chile
En otras noticias: ¿Borja, Borré, Durán… o Dayro?
Lea también: ¿Cuántos partidos se pierde Mayra con la Selección Colombia tras grave lesión?
¿Cómo se definen los representantes colombianos para la Libertadores?
Los representantes colombianos a la Copa Libertadores Femenina 2025 serán el campeón y el subcampeón de la Liga BetPñay Femenina de Colombia, definidos al concluir el torneo en septiembre 2025.
Fuente
Antena 2