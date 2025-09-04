Colombia conoce a sus rivales para Copa Libertadores: cruces definidos

Se aproxima una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, la cual llega acompañada de varios retos y emociones debido a la gran cantidad de clubes importantes que serán representantes, pero también por la gran cantidad de figuras del deporte femenino que estarán presentes, en donde se verán varias jugadoras de nivel de selección y del fútbol internacional.

El sorteo oficial ya se llevó a cabo el 4 de septiembre en suelo paraguayo y en medio de este se dio a conocer la distribución de los 16 equipos participantes en los cuatro grupos correspondientes, en donde los clubes colombianos ya fueron ubicados y conocieron a sus respectivos rivales.

Le puede interesar: [VIDEO] Mayra Ramírez ilusionó a Colombia, pero Marta salvó a Brasil

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Esta edición, que se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, implica una logística relevante. El país sede contará con dos plazas y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente.

En Colombia sigue haciendo falta que se conozcan a los dos representantes, pero esto no impide que la Conmebol llevara a cabo el sorteo oficial, en donde el campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.