Colombia cuenta con inmejorable ventaja vs Australia: el dato que lo comprueba

A falta de poco más de seis meses para llegar al Mundial de 2026, la Selección Colombia sigue sumando regularidad, esta vez con la Fecha FIFA de noviembre. Después de la victoria por la mínima diferencia ante su similar de Nueva Zelanda, los dirigidos por Néstor Lorenzo afrontan el último juego del año frente a Australia.

El encuentro frente a Nueva Zelanda terminó siendo un difícil partido. Ya era un rival de mayor envergadura que también estará en la Copa del Mundo y que puso en problemas a la zaga defensiva colombiana. Álvaro Montero respondió cómo se debía para seguir estirando la racha positiva con los neozelandeses.

Ante los oceánicos, era la segunda vez que se encontraban y en el primer antecedente, Colombia triunfó en la Copa Confederaciones de 2003 con una victoria por 3-1. Ahora tendrán que medirse a Australia que viene de perder ante Venezuela en esta Fecha FIFA de noviembre.

EL HISTORIAL QUE FAVORECE A COLOMBIA ANTE AUSTRALIA

Esta será la quinta ocasión en la que Colombia se cite frente a Australia. En este caso se verán las caras en el City Field de la ciudad de Nueva York. Los australianos necesitan dar el golpe de una buena vez después de no poder superar en ninguna oportunidad a los colombianos.

La primera ocasión que tuvieron que verse las caras fue en 1995 con dos partidos que probaron la historia entre Colombia y Australia. El primer encuentro terminó con un empate sin goles. Días después se citaron de nueva cuenta con la victoria por la mínima diferencia de los sudamericanos.

Después de eso, seis años más tarde se enfrentaron con otra victoria colombiana con un marcador de 3-2 para seguir en racha positiva sin derrotas. La última ocasión fue en 2018 antes del Mundial de Rusia con un empate sin goles en el Craven Cottage de Inglaterra.

En ese compromiso, Colombia tuvo para sumar su tercera victoria, pues Miguel Ángel Borja falló un penal que le hubiese dado el triunfo a la 'Tricolor'. Dirigida por José Néstor Pékerman, pusieron titulares a David Ospina, Santiago Arias y Johan Mojica, quienes siguen dentro de la convocatoria siete años después.

La alineación del 2018 fue, David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Óscar Murillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Abel Aguilar, Mateus Uribe, James Rodríguez; Carlos Bacca y Falcao García.

Desde que se han visto las caras, Colombia no sabe lo que es perder. Suma dos victorias y dos empates, además de solo dos goles en contra y cuatro a favor. Este es el momento ideal para seguir con la racha positiva y sumar regularidad necesaria para despedir el 2025 y enfocarse en el 2026 con Fecha FIFA de marzo y el Mundial.