Colombia cuenta con ventaja en Liga de Naciones: holgado historial ayuda

La Selección Colombia sueña con asegurar su clasificación para el Mundial de 2027 y la ruta por primera vez en la historia es por medio de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Un novedoso sistema de competencia en la que la primera y la segunda asegurarán su entrada directa a la Copa del Mundo, mientras que la tercera y cuarta jugarán repechaje.

Como era de esperarse por los resultados obtenidos en anteriores ediciones de Copa América y de amistosos, la Selección Colombia es una de las más fuertes del continente y ya lo había demostrado cuando superaron a Perú y a Ecuador en la primera y segunda fecha de la novedosa Liga de Naciones.

Su tercera salida será ante Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Las bolivianas quieren sumar sus primeros tres puntos y recomponer la diferencia de gol que ha sido muy negativa con un –9 en ese componente producto de una goleada en contra frente a Ecuador en El Alto y un 5-0 contra Chile en condición de visitante.

Dentro de la convocatoria, la Selección Colombia no tuvo a Mayra Ramírez que se sigue recuperando de una lesión, Catalina Usme por decisiones técnicas de Ángelo Marsiglia, pero sí cuenta con Daniela Montoya y Linda Caicedo que han dado de qué hablar en sus posiciones.

LA VENTAJA DE COLOMBIA EN LA LIGA DE NACIONES FRENTE A BOLIVIA

Aunque se trata de un nuevo torneo que dará la clasificación para la Copa del Mundo y es lo que quiere lograr la Selección Colombia, Bolivia no ha sido un rival fuerte en el historial. Esta será la primera ocasión en la que se enfrenten en La Paz. La altura puede ser determinante como un factor que favorezca a las bolivianas.

Esta será la quinta vez que Colombia y Bolivia se vean las caras en un historial sumamente favorable para la selección cafetera que no ha perdido ni empatado, y, que, además, solo ha recibido tres goles.

Los partidos frente a Bolivia, y no solo cuando Colombia las enfrenta, tienden a resolverse con goleadas a favor del rival de las bolivianas. El fútbol no profesional de dicho país compromete bastante a la hora de jugar este tipo de partidos y eso quedó retratado con cuatro triunfos de las colombianas.

El 13 de agosto de 2005 se citaron por primera vez en los Juegos Bolivarianos de Pereira. Colombia ganó 3-1 con goles de Carolina Ordóñez, Paula Botero y Carmen Rodallega. Las bolivianas habían arrancado ganando con anotación de Deysi Moreno.

Cuatro años después se volvieron a ver las caras, esta vez en los Juegos Bolivarianos de 2009 en Sucre, Bolivia. Colombia ganó con marcador de 2-4 gracias al doblete de Kelis Peduzine, Catalina Usme y Tatiana Ariza. En 2022 jugaron en la Copa América en Cali. El resultado fue un 3-0 gracias a Leicy Santos, gol en contra de Ericka Morales y Daniela Arias.

La última vez fue en la Copa América de 2025 cuando, con creces goleando 8-0 a Bolivia con goles de Daniela Montoya en dos oportunidades, Mayra Ramírez, Anabel Flores en contra, Linda Caicedo, Wendy Bonilla, Jorelyn Carabalí y Valerin Loboa. Como si fuera poco en el historial, Colombia suma 18 anotaciones a favor y solo ha sufrido tres goles en contra.

LA ALTURA NO ES PROBLEMA PARA COLOMBIA

El juego se disputará en la altura de La Paz. Aunque las jugadoras de Bolivia cuentan con la ventaja por jugar regularmente en esa altitud, Colombia no ha sufrido este componente en sus resultados. El cuadro cafetero ya superó a las bolivianas en Sucre a 2,800 metros sobre el nivel del mar.

En el mano a mano contra Bolivia también triunfó en Quito cuando golearon por 8-0 a la ‘Verde’ en la anterior Copa América y, frente a Ecuador en la Liga de Naciones, también pudo dejar atrás ese tema de la altitud y golpear a rivales que están acostumbradas.