Selección Colombia debuta con victoria en nuevo torneo Conmebol
FCF
Fútbol
Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 09:17

Colombia debuta con victoria ante Perú: Reviva la goleada 4-0

Colombia sigue brillando a nivel internacional y lo hace con victoria 4-0 sobre Perú.

Inició un nuevo torneo organizado por CONMEBOL, la Liga Evolución Sub-15 Femenina, torneo que llega como una de las apuestas más recientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol para impulsar el desarrollo del fútbol femenino juvenil en la región.

El torneo comenzó por primera vez en 2025 y no solo busca ofrecer competencia internacional para jóvenes jugadoras de las diez asociaciones que forman parte de la Conmebol, sino también incorporar charlas formativas y espacios educativos. Colombia llega como una de las principales protagonistas tras el gran proyecto que ha venido teniendo con divisiones menores desde hace varios años y llegaron a demostrarlo en su debut goleando 4-0 a Perú. 

Colombia arranca con goleada sobre Perú

El torneo se celebra en Paraguay, entre el 24 de septiembre y llegará a su fin entre el 6-8 de octubre de 2025, en dos sedes especializadas: el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, en Ypané, y otro adecuado para las divisiones formativas en Luque.

Las selecciones se dividieron en dos zonas, la Zona Norte, con Ecuador, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela, y la Zona Sur, integrada por Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. La 'tricolor fue una de las primeras en dar el paso en la competencia y lo hicieron con el pie derecho al demostrar su jerarquía con una contundente victoria 4-0 sobre Perú

El encuentro que se llevó a cabo en Ypané dejó con los primeros tres puntos a la selección dirigida por Alejandro Camacho, la cual tuvo protagonismo de Juana Flórez, Julieth Garay, Oriana Torres, Rihanna Cuesta, quienes se encargaron de anotar los goles de la aplastante victoria. 

 

HIGHLIGHTS | COLOMBIA vs. PERÚ | CONMEBOL LIGA EVOLUCIÓN SUB15 FEMENINA 2025 - ZONA NORTE

Próximo partido de Colombia en la Liga Evolución Sub-15 Femenina

El siguiente reto de la 'tricolor' en la Liga Evolución será el Viernes 26 de septiembre, en CARDIF, Luque, Paraguay, contra la Selección de Venezuela sobre la 13:00 hora Colombia. 

