Colombia debuta con victoria ante Perú: Reviva la goleada 4-0

Inició un nuevo torneo organizado por CONMEBOL, la Liga Evolución Sub-15 Femenina, torneo que llega como una de las apuestas más recientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol para impulsar el desarrollo del fútbol femenino juvenil en la región.

El torneo comenzó por primera vez en 2025 y no solo busca ofrecer competencia internacional para jóvenes jugadoras de las diez asociaciones que forman parte de la Conmebol, sino también incorporar charlas formativas y espacios educativos. Colombia llega como una de las principales protagonistas tras el gran proyecto que ha venido teniendo con divisiones menores desde hace varios años y llegaron a demostrarlo en su debut goleando 4-0 a Perú.

Colombia arranca con goleada sobre Perú

El torneo se celebra en Paraguay, entre el 24 de septiembre y llegará a su fin entre el 6-8 de octubre de 2025, en dos sedes especializadas: el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, en Ypané, y otro adecuado para las divisiones formativas en Luque.

Las selecciones se dividieron en dos zonas, la Zona Norte, con Ecuador, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela, y la Zona Sur, integrada por Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. La 'tricolor fue una de las primeras en dar el paso en la competencia y lo hicieron con el pie derecho al demostrar su jerarquía con una contundente victoria 4-0 sobre Perú.