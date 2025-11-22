Colombia debutó con victoria en el Mundial de fútbol sala femenino

La selección de Colombia se postula como principal rival de España para luchar por el primer puesto del grupo B del Mundial de Filipinas de fútbol sala femenino al derrotar a Canadá por 2-0 (1-0 al descanso) en el PhilSports Arena de Manila.



El equipo que entrena Roberto Bruno tuvo que esforzarse al máximo para sumar los primeros tres puntos del torneo y no fue hasta el minuto 15 cuando pudo inaugurar el marcador en una acción de Angely Camargo, después de una asistencia de Karen Torres.

El gol hizo que Canadá diera un paso adelante para tratar de igualar antes del descanso, pero las ocasiones de Terien y Brossard no se concretaron ante la meta de Allison Olave.



En el segundo periodo, los dos conjuntos gozaron de ocasiones para anotar, aunque fue Colombia quien resolvió el encuentro con un gol de Nicole Mancilla, su jugadora franquicia, en una acción en el minuto 29.

En los últimos 10 minutos Canadá buscó a la desesperada igualar el marcador, aunque Colombia en rápidas transiciones pudo anotar más tantos.



El marcador no se movió y Colombia venció por 2-0 y ya no jugará hasta el martes día 25 contra la selección española, a las 13:30 horas (12.30 GMT), mientras que las canadienses se enfrentarán a las 11:00 con Tailandia