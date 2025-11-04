Actualizado:
Colombia debutó en el Mundial Sub-17; resumen y goles del 1-1 ante Alemania
El equipo 'Tricolor' se enfrentó al defensor del título.
Este martes 4 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 tenía su estreno en el Mundial de la categoría que se disputa en Oriente Medio, más exactamente en Catar, un partido ante Alemania que representaba un duro desafío, pues el rival es el defensor del título.
El conjunto ‘Tricolor’ dirigido por el técnico Fredy Hurtado no empezaría de buena forma el compromiso, pues ante una floja marca y falta de concentración, Alemania abrió el marcador a su favor apenas a los 15 segundos del pitazo inicial.
Colombia emparejó el duelo ante Alemania
Pese a la anotación del equipo ‘teutón’, el equipo cafetero no se amedrentó y empezó a mostrar sus capacidades, generando algunas jugadas de ataque que iban avisando lo que pasaría en el segundo tiempo.
Y es que al minuto 57 del partido, luego de un saque largo del portero colombiano, se gesta una jugada por zona izquierda del área defendida por Alemania, donde justo después de un rebote llega el impacto de Juan José Cataño, que puso el 1-1 parcial en el partido.
El duelo fue intenso en los minutos finales
El equipo colombiano mostró sus armas en ataque y se vio ordenado en la zona defensiva tras el gol de Alemania, esto, pese a que el conjunto ‘teutón’ tuvo una jugada clara para irse adelante en el marcador al minuto 79, sin embargo, el remate se fue arriba del travesaño.
Alemania, caracterizado históricamente por un juego intenso, rápido y directo cuando está ejerciendo labores ofensivas, aplicó estas estrategias y se acercó al arco de Colombia con remates desde media distancia, sin embargo, no tuvo la eficacia requerida y el partido terminaría empatado 1-1.
En la próxima fecha, Colombia enfrentará a El Salvador, mientras que el conjunto ‘teutón’ medirá fuerzas contra Corea del Norte, ambos partidos programados para disputarse el viernes 7 de noviembre.
