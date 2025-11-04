Colombia debutó en el Mundial Sub-17; resumen y goles del 1-1 ante Alemania

Este martes 4 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 tenía su estreno en el Mundial de la categoría que se disputa en Oriente Medio, más exactamente en Catar, un partido ante Alemania que representaba un duro desafío, pues el rival es el defensor del título.

El conjunto ‘Tricolor’ dirigido por el técnico Fredy Hurtado no empezaría de buena forma el compromiso, pues ante una floja marca y falta de concentración, Alemania abrió el marcador a su favor apenas a los 15 segundos del pitazo inicial.

