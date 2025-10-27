Colombia: decisión de última hora con Linda Caicedo para la Liga de Naciones

Buscar variantes, esa fue la premisa de Ángelo Marsiglia durante la rueda de prensa previa al viaje de la Selección Colombia con destino a Quito, Ecuador. Esta estrategia para ganarle a la altura viene cargada de rotaciones y de un recambio bien marcado para lo que viene en esta Liga de Naciones.

Vea también: Desde América no se confían en el cierre de Liga: "hay que estar preparado para todo"

Linda Caicedo no fue titular contra Perú en una sorpresa para todo el mundo. Su presencia en el segundo tiempo revolucionó todo y cuando más la necesitaba la selección, se dio el golpe ideal para poder golear en el primer partido y ponerse en la segunda casilla de la tabla de posiciones.

Ángelo Marsiglia explicó que esa decisión de sentar a Linda fue consultada primero con la jugadora y llegaron a la conclusión de que no podía jugar los 90 minutos completos por la carga que tenía con el Real Madrid. Además, explicó que su presencia desde el inicio ante Ecuador dependería únicamente del entrenamiento previo.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ COLOMBIA CON LINDA CAICEDO

Recambio en la altura en la mayoría de las posiciones es lo que Ángelo Marsiglia buscará. Ante Perú el ataque fue conformado por Valerin Loboa, que seguramente aparecerá de titular, Wendy Bonilla y Manuela Pavi que no estuvieron conectadas en el debut de la Liga de Naciones.

El entrenador dejó entrever su preocupación por las dos extremas que no estuvieron a la altura y ahí aparece el nombre de Linda Caicedo en un partido donde no se puede salir a improvisar por la exigencia de Ecuador y por las condiciones de la altitud de la capital ecuatoriana.

Le puede interesar: Oficial: el equipo tradicional del FPC que seguirá en la B en el 2026

Bajo ese panorama, la decisión que tomarán en Colombia es alinear desde el arranque a Linda Caicedo que tendrá que guiar el ataque de la selección en un estadio incómodo que será el primer reto grande por parte de las cafeteras. Linda no puede perderse un juego crucial en la ambición de sellar la clasificación al Mundial.

LINDA CAICEDO EXPLICÓ SU SUPLENCIA ANTE PERÚ

Ángelo Marsiglia dejó claro que Linda Caicedo se siente bien y que todo lo de su suplencia se dio por lo sobrecargada que estaba. Tuvo medio tiempo para descansar, sumado a los días sin partido en donde entrenó junto con el grupo sin ningún problema.

Lea también: Confirmados los grupos de cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II

Por su parte, Linda Caicedo también explicó por qué se dio su suplencia, "hablé con el 'profe' (Angelo Marsiglia) sobre esa idea porque venía de una carga importante. Lo bueno es que entro al segundo tiempo y ayudo de la mejor manera al equipo". Una vez ingresó, cambió todo el juego.

Linda Caicedo será inicialista frente a Ecuador, un rival al que describió de la siguiente forma, “hay que analizar lo bueno y lo malo ante Perú para prepararse para el juego del próximo martes ante Ecuador, un rival difícil; hay que analizarlo e ir a ganar allá".