Colombia define su calendario: cuatro partidos rumbo al Mundial 2026
AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 07:36

Colombia define su calendario: cuatro partidos confirmados rumbo al Mundial 2026

Colombia jugará entre ocho y diez partidos más antes de la Copa del Mundo.

La Selección Colombia sigue alistando su calendario para lo que será su preparación rumbo al Mundial 2026. El combinado nacional que logró su clasificación a la Copa del Mundo tras las victorias ante Bolivia y Venezuela sabe que tiene la obligación de hacer una buena presentación en la cita mundialista.

Después de cumplir el objetivo de llegar a la cita orbital, el elenco comandado por Néstor Lorenzo sabe que tiene nueve meses para ajustar su mejor versión y llegar en buen nivel al Mundial. Por ello, el onceno cafetero ya ha definido cuatro partidos para los próximos meses en su preparación rumbo a 2026.

Calendario Selección Colombia para las fechas FIFA de octubre y noviembre

Después de haber cumplido el objetivo de llegar a la Copa del Mundo de Norteamérica, la tricolor ya tiene varios partidos listos en las próximas semanas. Inicialmente, el combinado nacional jugará en el mes de octubre por la fecha FIFA ante México y Canadá.

Los dirigidos por Lorenzo se estrenarán ante dos de los anfitriones del siguiente mundial. El primer partido será ante los mexicanos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el próximo 11 de octubre. Posteriormente, solo tres días después llegará el turno del compromiso en el Red Bull Arena de New Jersey ante el conjunto canadiense.

Tras anunciar los primeros duelos, en las últimas horas se han revelado las dos fechas para los duelos de la jornada FIFA del mes de noviembre. Primero el cuadro cafetero jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale ante Nueva Zelanda. El partido ante los oceánicos será el sábado 15 de noviembre.

Por último, el equipo cafetero tendrá un rival africano en sus primeros cuatro juegos de preparación para la Copa del Mundo. La tricolor jugará ante Nigeria el 18 de noviembre en el Estadio Citi Field de la ciudad de Nueva York. Con esto, el equipo colombiano daría por cerrado su calendario en 2025.

