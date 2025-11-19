Colombia define su suerte en el Mundial 2026: ¿Qué rivales evita en fase de grupos?

Cuando faltaban dos fechas para terminar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la Selección Colombia sacó una victoria frente a Bolivia en Barranquilla que le permitió clasificar a la cita orbital. Aunque hubo varias dudas en uno que otro resultado que podía comprometer la clasificación colombiana, lograron conseguir el boleto a Estados Unidos, México y Canadá.

Luego vinieron las Fechas FIFA de octubre y de noviembre que podían ayudar para que la Selección Colombia obtuviera una buena posición en el ranking FIFA para ser cabeza de grupo, algo que parecía difícil, dado que debían estar entre las primeras nueve casillas del escalafón, o bien, mantener el bombo 2.

Efectivamente, después de superar a México e igualar con Canadá en octubre y de vencer a Nueva Zelanda y Australia en los partidos de noviembre dejaron a Colombia en la decimotercera casilla del ranking FIFA. No les alcanzó para ser cabeza de grupo, pero estarán en el bombo 2 que les hará evitar a grandes rivales candidatas a ganarse el Mundial.

LOS RIVALES QUE EVITARÁ COLOMBIA EN LA FASE DE GRUPOS

Claramente, obtener una de las primeras nueve posiciones en el ranking FIFA era ideal para evitar a selecciones como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, entre otras. En vistas de que no logró esto, será sorteado y, sí o sí, tendrá que saldar su suerte frente a una de las grandes del mundo. Esto será un reto enorme que probará a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, del bombo 1 que son los cabezas de grupo, evitará a Brasil y Argentina, dado que no pueden quedar en una misma zona con un país del mismo continente. La única excepción es la UEFA que sí puede tener a dos representantes de Europa compartiendo grupo.

En el bombo 2, Colombia define su suerte esquivando a duras pruebas como lo son Croacia, Marruecos, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Tampoco podrán estar con Paraguay que está en el bombo 3 ni con Bolivia si llega a sellar su clasificación por el repechaje.

¿CON QUÉ RIVALES LE PODRÍA TOCAR A COLOMBIA EN EL MUNDIAL?

Evita a cocos fuertes en la fase de grupos por estar en el bombo 2, pero seguramente, tendrá un camino complejo cuando llegue el turno del sorteo el 5 de diciembre.

En el bombo 1 podría quedar sembrado en un grupo con Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica o España. Sin duda alguna, la suerte iniciará con complicaciones por tener que enfrentar a una de estas grandes selecciones, más que candidatas al título.

Evitará a rivales del bombo 2 por estar en esa zona del sorteo. Luego definirá su suerte mirando el 3 y el 4 en donde todavía hay rivales de peso que podrían complicar las aspiraciones de Colombia.

Por el bombo 3, podría estar con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita o Sudáfrica. Del bombo 4 saldrá el último rival que podría ser Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, repechaje Europa 1, repechaje Europa 2, repechaje Europa 3, repechaje Europa 4, repechaje Intercontinental 1 o repechaje Intercontinental 2, siempre y cuando no sea Bolivia con quien no podría compartir zona.