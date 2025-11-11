Colombia desperdicia otra oportunidad: España convocó joya colombiana

Hay colombianos en todos lados y en Europa no es la excepción. Cristhian Mosquera se ha convertido en el jugador de moda tanto en Colombia como en España. El defensor central que nació en Alicante tiene la doble nacionalidad y la selección española se adelantó con convocatorias en las prejuveniles y juveniles. En la categoría de mayores todavía no se ha definido qué país representará.

Ya hace parte de la selección Sub-21 de España y sigue escapándose de un ideal de que pueda formar parte de la Selección Colombia. Un caso similar podría pasar con su hermano menor de 14 años, Yulián Mosquera que hace parte de la Sub-15 ibérica y juega para el Valencia. Sin embargo, la figura que convocaron no tiene que ver con los Mosquera.

Lo de los Mosquera deja claro que no hay que dormirse en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), pues, además de Cristhian y Yulián, aparece el nombre de Dilan Zárate, un volante de 18 años que juega nada más ni nada menos que en el Inter de Milan.

DILAN ZÁRATE FUE CONVOCADO POR LA SELECCIÓN DE ESPAÑA

Nacido en Cartagena, el volante de 18 años juega en las divisiones menores del Inter de Milan. Desde muy joven se fue a Europa y jugó en las inferiores del Nástic, Tecnifútbol, Girona y Cornellá. Por este tema, cuenta con la nacionalidad española y esto le dio la mano para poder ser parte del combinado español en la Sub-19.

Colombia no lo tuvo en cuenta en el Mundial de la categoría Sub-20 en el que hubiese podido disputar su primera cita orbital desde joven. España aprovechó que la FCF no lo vio y lo llamaron para integrar el equipo Sub-19 como reemplazo de Quim Junyent que milita en el FC Barcelona.

El objetivo de Dilan Zárate es jugar en la Selección Colombia, pero, claramente, no va a desaprovechar el llamado de Paco Gallardo, entrenador de la Sub-19 de España. Dicha categoría entrenará junto con la Sub-18 por cuatro días en sesiones de entrenamiento.

Carlos Antonio Vélez indicó en Palabras Mayores que, “la noticia tiene que ver con que se les escapó otra tortuga. Un chico del Inter italiano llamado Dilan Zárate. Nacido el primero de agosto de 2007 en Cartagena. Lo llamó la Sub-19 de España. Así se les han escapado varios jugadores. Hay mucho compromiso de empresarios, mucho interés económico y si no es rentable en temas económicos no lo convocan”.

Con esto, España se adelantó, pese a que a Dilan le gustaría jugar en Colombia en algún momento. Estará con las selecciones juveniles españolas, pero todo podría cambiar en la absoluta que será clave convocarlo para asegurarlo como en el caso de Samy Merheg, quien ya jugó tres partidos con Líbano y no podrá representar a Colombia.