Colombia despierta el miedo en una campeona del mundo: "Sería el peor sorteo"

Para Francia la posibilidad de un cruce ante el cuadro cafetero es bastante complicado. El reconocido medio 'L'Équipe' califica al equipo de Luis Díaz y James Rodríguez como la peor alternativa para el elenco europeo en el bombo 2. El cuadro cafetero llega como uno de los grandes contendientes y ya sabe que es sorprender a Francia, incluso en su propia casa.

La última vez que se vieron las caras ambos equipos fue en la previa del Mundial 2018. En aquella oportunidad en Saint-Denis, el equipo tricolor que aún era comandado por José Pekerman se impuso 3-2 tras una remontada brillante. Los cafeteros dieron un golpe de autoridad y sorprendieron al equipo que posteriormente se coronaría como campeón mundial en Rusia.

En contraste con ese panorama áspero, el escenario más amable para Francia incluye a Australia, Panamá y Nueva Zelanda, rivales que en el papel representan menor riesgo. Los oceánicos han tenido dificultades para consolidarse, Panamá sigue creciendo pero sin grandes antecedentes mundialistas, y los “All Whites” mantienen un nivel competitivo discreto. Para los 'blues', este grupo significaría un arranque manejable y la oportunidad de guardar energía para etapas más exigentes.

Si se piensa en alternativas llamativas, surge la posibilidad de un grupo “hipster” con Ecuador, Noruega y Cabo Verde. Estos equipos, lejos de los focos mediáticos, podrían ofrecer duelos vibrantes. Noruega destaca por la presencia de figuras como Erling Haaland, mientras que los sudamericanos y los caboverdianos han mostrado crecimiento en sus últimos ciclos.