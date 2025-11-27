Colombia despierta el miedo en una campeona del mundo: "Sería el peor sorteo"
Colombia hará parte del bombo 2 en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.
Con el sorteo de la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, todas las selecciones observan con atención los escenarios que podrían definir su camino en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Aunque varias de las favoritas al título parten como cabeza de serie, el reparto de bombos deja abiertas combinaciones tan favorables como inquietantes.
Lea también: “Colombia parte como favorita”: rival directo en el Mundial le 'teme'
Dentro de las alternativas más complicadas, un campeón del mundo podría caer en un grupo temible junto a Colombia, Argelia y Turquía, tres selecciones con presente sólido y estilos intensos. Los sudamericanos llegan reforzados tras una notable Copa América, mientras que los africanos viven un renacer competitivo. Turquía, por su parte, conserva una base joven que viene brillando en Europa.
En otras noticias
Para Francia la posibilidad de un cruce ante el cuadro cafetero es bastante complicado. El reconocido medio 'L'Équipe' califica al equipo de Luis Díaz y James Rodríguez como la peor alternativa para el elenco europeo en el bombo 2. El cuadro cafetero llega como uno de los grandes contendientes y ya sabe que es sorprender a Francia, incluso en su propia casa.
La última vez que se vieron las caras ambos equipos fue en la previa del Mundial 2018. En aquella oportunidad en Saint-Denis, el equipo tricolor que aún era comandado por José Pekerman se impuso 3-2 tras una remontada brillante. Los cafeteros dieron un golpe de autoridad y sorprendieron al equipo que posteriormente se coronaría como campeón mundial en Rusia.
En contraste con ese panorama áspero, el escenario más amable para Francia incluye a Australia, Panamá y Nueva Zelanda, rivales que en el papel representan menor riesgo. Los oceánicos han tenido dificultades para consolidarse, Panamá sigue creciendo pero sin grandes antecedentes mundialistas, y los “All Whites” mantienen un nivel competitivo discreto. Para los 'blues', este grupo significaría un arranque manejable y la oportunidad de guardar energía para etapas más exigentes.
Si se piensa en alternativas llamativas, surge la posibilidad de un grupo “hipster” con Ecuador, Noruega y Cabo Verde. Estos equipos, lejos de los focos mediáticos, podrían ofrecer duelos vibrantes. Noruega destaca por la presencia de figuras como Erling Haaland, mientras que los sudamericanos y los caboverdianos han mostrado crecimiento en sus últimos ciclos.
Le pire tirage, le meilleur, le plus hipster, le plus insolite... Quels groupes potentiels pour la France à la Coupe du monde 2026 ?— L'Équipe (@lequipe) November 26, 2025
➡️ https://t.co/s3lkbPm5VN pic.twitter.com/LYj6eKnvxm
Incluso existen escenarios inéditos, donde los blues podrían cruzarse con selecciones a las que rara vez enfrentan. Un trío como Irán, Panamá y Ghana daría diversidad táctica y estilos contrastados, añadiendo un toque de curiosidad al calendario francés.
Le puede interesar: Puerta no baja su nivel: Figura en el Racing y empieza a pedir Mundial
Francia encara el sorteo con una mezcla de expectativa y prudencia. El nuevo formato mundialista abre la puerta a cruces vibrantes como el posible ante Colombia o un duelo ante Uruguay. La suerte, como siempre, tendrá un papel decisivo en marcar si el recorrido de cada seleccionado es complejo o accesible según sus posibilidades.