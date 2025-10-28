Colombia dio golpe de altura en Quito: liderato y autoridad en Liga de Naciones

De los partidos más duros que le ha tocado a la Selección Colombia en el último curso contando Copa América Femenina y en este arranque de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Ángelo Marsiglia viajó a Quito, Ecuador con un pequeño problema: la altura de la capital ecuatoriana.

Con Linda Caicedo en la titular, el plan de Marsiglia era no hacer recorridos largos para poder sostener el oxígeno en la altura. Era imposible no hacerlos con las delanteras que alineó en los 90 minutos con Caicedo, Ivonne Chacón, Valerin Loboa y en el segundo tiempo, Manuela Pavi.

Ecuador no lo iba a poner fácil, por algo, este era un duelo de líderes tras la victoria de las ecuatorianas contra Bolivia y el triunfo de Colombia frente a Perú. Un partido que tenía muchas cosas por delante por el cambio generacional de ambas saliendo de jugadoras como Ligia Moreira, capitana de la ‘Tri’ y Catalina Usme para las cafeteras que no hicieron parte de la convocatoria.

PRIMERA PARTE CON PENAL TARDÍO PARA COLOMBIA

Durante los primeros minutos, Colombia se adueñó de la pelota sin crear muchas opciones de gol. La aproximación fue de larga distancia por los espacios que cerró Ecuador en un remate de Jorelyn Carabalí que se perdió por arriba. Luego la localía respondió con Karen Flores y un disparo que atajó con tranquilidad Katherine Tapia.

Colombia atacó desde la pelota parada en un tiro libre directo de Leicy Santos que pasó por encima de la barrera y que Liceth Suárez salvó. Ecuador se acercó con las dudas colombianas en la zaga defensiva de Daniela Arias y Jorelyn Carabalí que puso en problemas a Katherine Tapia.

Por medio de otra infracción, Leicy avisó con un remate que salvó Liceth Suárez. Suárez no pudo a los 45 minutos con una pena máxima tras infracción de Justine Cuadra a Ivonne Chacón. Santos ejecutó y puso el primero sobre el final de la parte inicial dejando todo para el segundo tiempo.

SUFRIÓ COLOMBIA, PERO LIDERA LA LIGA DE NACIONES

La segunda parte comenzó turbulenta con ataques de Ecuador que no quería bajar los brazos después del penal y del gol recibido por Leicy Santos, el primero en contra en esta Liga de Naciones. Justamente, sobre los 50 minutos, Jorelyn Carabalí se barrió en una jugada innecesaria cuando el balón se iba a la línea final. Tocó a Nayely Bolaños y pitaron penal tras ver el VAR.

En el cobro, la misma Nayely Bolaños se encargó de ejecutar. Katherine Tapia, una anti penal se lanzó a donde iba el disparo, pero no pudo salvar el empate. Ecuador celebraba y tuvo la opción de desempatar con un remate de Emily Arias que salvó en dos tiempos Tapia.

Tras el comienzo difícil para Colombia, respondieron sobre los 68 minutos con un giro en el área de Linda Caicedo y un remate a bocajarro que salvó Liceth Suárez. Daniela Montoya entró en el segundo tiempo por Ilana Izquierdo, y, como en el juego contra Perú marcó la diferencia.

A los 71 minutos un balón dividido fue capitalizado por Daniela Montoya con una volea imposible para Liceth Suárez. Colombia lo ganó consiguiendo seis puntos de seis posibles en este arranque de la Liga de Naciones.

En la tercera fecha, Ecuador recibirá a Venezuela, mientras que Colombia se verá las caras con Bolivia en El Alto. Estas jornadas serán el 28 de noviembre.