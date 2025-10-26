Colombia: Dos amistosos en noviembre y casi definidos los de marzo

Los posibles duelos de marzo: rivales europeos de peso

Pensando en marzo de 2026, la Federación busca oponentes que le permitan al equipo probarse ante selecciones europeas. De acuerdo con Vélez, Portugal es el principal candidato y las conversaciones están avanzadas para concretar el amistoso. Además, Croacia aparece como segunda opción, aunque todo dependerá del sorteo mundialista que se llevará a cabo el 5 de diciembre.

Estos encuentros serían parte del plan de preparación del equipo para llegar en el mejor nivel posible a la cita mundialista, donde Colombia espera reafirmar su buen momento y consolidar una generación que combina experiencia y juventud.

Cierre de año con amistosos clave

Con los partidos ante Nueva Zelanda y Australia, Colombia cerrará el 2025 buscando mantener su posición en el ranking FIFA y seguir sumando confianza antes del sorteo del Mundial. Las pruebas de noviembre serán la última oportunidad del año para afinar detalles tácticos y consolidar el grupo que representará al país en 2026.

El camino hacia la Copa del Mundo ya está en marcha, y los próximos duelos servirán para medir el verdadero nivel del combinado nacional frente a rivales de distintos continentes.