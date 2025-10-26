Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 15:42
Colombia: Dos amistosos en noviembre y casi definidos los de marzo
Colombia jugaría amistosos interesantes de cara al Mundial 2026.
La Selección Colombia ya perfila su calendario de amistosos para cerrar el 2025 y preparar su camino al Mundial 2026. El equipo nacional, que atraviesa un proceso estable bajo la dirección de Néstor Lorenzo, tendrá compromisos importantes en la próxima fecha FIFA de noviembre y también planea encuentros de alto nivel para marzo del próximo año.
Rivales de noviembre: Nueva Zelanda y Australia
Por ahora, el primer rival confirmado para noviembre es Nueva Zelanda, a quien Colombia enfrentará el 15 de noviembre. Para el segundo, la Federación colombiana de Fútbol trabajó para concretar un segundo amistoso tres días después, el 18 de noviembre, ante una selección mundialista.
La segunda selección será la de Australia, ante el cambio obligado del amistoso frente a Nigeria por el calendario del equipo africano con el repechaje de su región, la federación colombiana se movió rápido y encontró un rival de nivel para suplir el amistoso.
Los posibles duelos de marzo: rivales europeos de peso
Pensando en marzo de 2026, la Federación busca oponentes que le permitan al equipo probarse ante selecciones europeas. De acuerdo con Vélez, Portugal es el principal candidato y las conversaciones están avanzadas para concretar el amistoso. Además, Croacia aparece como segunda opción, aunque todo dependerá del sorteo mundialista que se llevará a cabo el 5 de diciembre.
Estos encuentros serían parte del plan de preparación del equipo para llegar en el mejor nivel posible a la cita mundialista, donde Colombia espera reafirmar su buen momento y consolidar una generación que combina experiencia y juventud.
Cierre de año con amistosos clave
Con los partidos ante Nueva Zelanda y Australia, Colombia cerrará el 2025 buscando mantener su posición en el ranking FIFA y seguir sumando confianza antes del sorteo del Mundial. Las pruebas de noviembre serán la última oportunidad del año para afinar detalles tácticos y consolidar el grupo que representará al país en 2026.
El camino hacia la Copa del Mundo ya está en marcha, y los próximos duelos servirán para medir el verdadero nivel del combinado nacional frente a rivales de distintos continentes.
Fuente
Antena 2