Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 14:16
Colombia empieza la renovación: primera salida 'cantada' tras el Mundial 2026
Colombia deberá asumir un recambio generacional tras la disputa del Mundial 2026.
La Selección Colombia no es ajena al paso del tiempo y sabe que la renovación en su nómina es clave. Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, el conjunto nacional vive un presente sólido bajo la dirección de Néstor Lorenzo, pero también sabe que, una vez culmine la cita mundialista, deberá afrontar un recambio generacional profundo que marcará el inicio de una nueva era.
Más allá de los nombres, la duda es si Lorenzo seguirá al mando del equipo una vez finalice el torneo. El estratega argentino ha consolidado un grupo competitivo y unido, pero su continuidad dependerá tanto de los resultados como de su propio deseo de seguir liderando el proceso. Sin embargo, más allá del banquillo, hay una certeza: el tiempo de varios referentes de la última década está llegando a su fin.
Uno de los casos más evidentes es el de David Ospina, quien, con más de 130 partidos defendiendo el arco nacional, ha sido un pilar indiscutible. No obstante, el futuro de la portería parece estar asegurado. Kevin Mier, con su solvencia y personalidad en Cruz Azul, y Álvaro Montero, figura en Vélez, se perfilan como los herederos naturales del puesto.
Ambos representan una nueva generación de guardametas que combina reflejos, confianza y experiencia internacional. El cambio en esa posición, aunque sentimentalmente difícil, parece estar bien encaminado.
Donde las cosas se complican es en el medio del campo. La sombra de James Rodríguez se proyecta larga sobre el futuro del equipo. Con 34 años, el ’10’ de la tricolor ha sido durante casi 14 temporadas el cerebro y el alma del combinado nacional.
Su talento, visión y liderazgo han sido determinantes en las grandes gestas del equipo, desde el histórico Mundial de Brasil 2014 hasta las más recientes eliminatorias. Pero su adiós parece cada vez más cercano, y su relevo natural aún no aparece con claridad.
El desafío para Colombia será encontrar a un jugador que no solo aporte técnica, sino también carácter y sentido de pertenencia. Nombres como Yaser Asprilla, Jorge Carrascal o incluso Marino Hinestroza se mencionan como posibles sucesores, aunque ninguno ha logrado todavía consolidarse como ese referente que guíe al grupo dentro y fuera de la cancha. La federación y el cuerpo técnico saben que el cambio de generación implicará también una transformación en el modelo de juego, más colectivo y menos dependiente de las individualidades.
🎥 "Atajará David Ospina, jugará James y Luis Díaz" 𝙉é𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤, D𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙩é𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤, desde Texas, Estados Unidos. 🗣️🎙️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/LgwXHCyU1B— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 10, 2025
Así como en su momento se despidió a Falcao García con respeto y gratitud, el retiro de James marcará el cierre de una etapa dorada y emotiva. Lo importante será que la transición se realice sin rupturas ni tragedias, dando paso a una nueva camada con hambre, talento y responsabilidad.
El futuro de Colombia dependerá de su capacidad para renovarse sin perder su identidad, manteniendo viva la ilusión de un país que siempre sueña con ver su bandera ondeando entre los grandes del mundo.
