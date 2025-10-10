Colombia empieza la renovación: primera salida 'cantada' tras el Mundial 2026

Uno de los casos más evidentes es el de David Ospina, quien, con más de 130 partidos defendiendo el arco nacional, ha sido un pilar indiscutible. No obstante, el futuro de la portería parece estar asegurado. Kevin Mier, con su solvencia y personalidad en Cruz Azul, y Álvaro Montero, figura en Vélez, se perfilan como los herederos naturales del puesto.

Ambos representan una nueva generación de guardametas que combina reflejos, confianza y experiencia internacional. El cambio en esa posición, aunque sentimentalmente difícil, parece estar bien encaminado.

Donde las cosas se complican es en el medio del campo. La sombra de James Rodríguez se proyecta larga sobre el futuro del equipo. Con 34 años, el ’10’ de la tricolor ha sido durante casi 14 temporadas el cerebro y el alma del combinado nacional.

Su talento, visión y liderazgo han sido determinantes en las grandes gestas del equipo, desde el histórico Mundial de Brasil 2014 hasta las más recientes eliminatorias. Pero su adiós parece cada vez más cercano, y su relevo natural aún no aparece con claridad.

El desafío para Colombia será encontrar a un jugador que no solo aporte técnica, sino también carácter y sentido de pertenencia. Nombres como Yaser Asprilla, Jorge Carrascal o incluso Marino Hinestroza se mencionan como posibles sucesores, aunque ninguno ha logrado todavía consolidarse como ese referente que guíe al grupo dentro y fuera de la cancha. La federación y el cuerpo técnico saben que el cambio de generación implicará también una transformación en el modelo de juego, más colectivo y menos dependiente de las individualidades.