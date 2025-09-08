¿Qué jugadores de Colombia podrían perderse el primer partido del Mundial 2026?

El listado de jugadores que deben cuidarse no es menor. Entre los defensores aparecen nombres como Dávinson Sánchez, John Lucumí, Yerson Mosquera, Johan Mojica y Andrés Román, mientras que en el arco la advertencia recae sobre Camilo Vargas. En la zona media, los que llegan en capilla son Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, John Arias y Jáminton Campaz. En el frente de ataque, el delantero Jhon Córdoba completa la nómina de posibles ausentes.

La preocupación no es nueva dentro del fútbol colombiano. En Brasil 2014 ocurrió un caso similar con Fredy Guarín, quien fue expulsado en la última jornada de Eliminatorias y se perdió el estreno mundialista. Ese episodio sirve como recordatorio de que los descuidos disciplinarios pesan más de lo que parece. En palabras de muchos aficionados, “una tarjeta en septiembre puede sentirse como una derrota en junio”.

Más allá de la estadística, la advertencia obliga al cuerpo técnico a tomar decisiones inteligentes. ¿Sería bueno arriesgar a las piezas claves de este listado en un partido en el que Colombia no se juega nada? La respuesta no es sencilla, ya que el choque contra Venezuela tiene un fuerte componente emocional y con una rivalidad histórica que siempre despierta pasión en los dos países.

En el interior del grupo, la consigna será mantener la concentración y evitar caer en provocaciones. Los jugadores deberán medir cada entrada y cada reclamo al árbitro, entendiendo que una sanción puede costarles el privilegio de escuchar el himno nacional en el arranque del torneo. Como han señalado expertos, “la disciplina es tan importante como el talento cuando se trata de afrontar una Copa del Mundo”.