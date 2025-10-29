Colombia en busca de los cuartos: Se enfrenta a Japón en el Mundial sub 17

Colombia llega en alza tras un inicio complicado

El debut no fue el ideal, la Tricolor cayó 0-4 frente a España, una de las favoritas al título. Sin embargo, el grupo reaccionó con carácter y fútbol, logrando victorias convincentes ante Costa de Marfil 3-0 y Corea del Sur 1-0, resultados que le dieron el impulso anímico necesario para encarar los octavos con confianza. El equipo ha mostrado solidez defensiva, intensidad en la recuperación y una mejora evidente en la eficacia ofensiva.

Japón, rival exigente y veloz

El conjunto japonés es reconocido por su velocidad, precisión y movilidad entre líneas. Al igual que Corea del Sur, apuesta por la presión alta y el juego al espacio, un reto que Colombia deberá controlar desde el pitazo inicial. La clave estará en el equilibrio que logren Ana Clavijo e Isabella Santa en el mediocampo, y en la contundencia de Camila Cortés y Maura Henao en ataque.