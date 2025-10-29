Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 06:46
Colombia en busca de los cuartos: Se enfrenta a Japón en el Mundial sub 17
La selección Colombia femenina sub 17 se enfrenta a Japón en los octavos de final del Mundial sub 17.
La Selección Colombia Femenina sub 17 sigue escribiendo su historia en el Mundial de Marruecos 2025. Luego de una fase de grupos de crecimiento constante, el equipo dirigido por Carlos Paniagua buscará este martes su pase a los cuartos de final frente a Japón, una de las selecciones más rápidas y tácticas del torneo. El compromiso se disputará en la Academia de Fútbol Mohammed VI, desde las 2:00 p.m., con transmisión de RCN.
Colombia llega en alza tras un inicio complicado
El debut no fue el ideal, la Tricolor cayó 0-4 frente a España, una de las favoritas al título. Sin embargo, el grupo reaccionó con carácter y fútbol, logrando victorias convincentes ante Costa de Marfil 3-0 y Corea del Sur 1-0, resultados que le dieron el impulso anímico necesario para encarar los octavos con confianza. El equipo ha mostrado solidez defensiva, intensidad en la recuperación y una mejora evidente en la eficacia ofensiva.
Japón, rival exigente y veloz
El conjunto japonés es reconocido por su velocidad, precisión y movilidad entre líneas. Al igual que Corea del Sur, apuesta por la presión alta y el juego al espacio, un reto que Colombia deberá controlar desde el pitazo inicial. La clave estará en el equilibrio que logren Ana Clavijo e Isabella Santa en el mediocampo, y en la contundencia de Camila Cortés y Maura Henao en ataque.
Posibles alineaciones
Japón: Asuka Sekiguchi; Mone Sato, Yuna Miyazaki, Yuna Aoki, Mihiro Furukawa; Yuna Takahashi, Iro Sato, Shizuru Lida, Manami Sato, Nanaimi Taira.
Colombia: Isabella Tejada; Izabela Cortés, Laura Cano, Sofía García, Shaira Collazos; Ana Clavijo, Isabella Santa, Ella Martínez; Alejandra Baldovino, Camila Cortés y Maura Henao.
El duelo promete ser uno de los más vibrantes de los octavos. Colombia confía en su crecimiento, en la unión del grupo y en su capacidad para soñar con avanzar una vez más entre las ocho mejores del mundo.
