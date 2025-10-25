Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 11:39
Colombia en octavos: Este será el rival en el Mundial femenino sub 17
Colombia cumplió y se clasificó a los octavos de final del Mundial sub 17 femenino.
La Selección Colombia sub 17 cerró la fase de grupos del Mundial Femenino sub 17 con una valiosa victoria 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que le permitió clasificar a los octavos de final como segunda del grupo E con 6 puntos. El equipo dirigido por Carlos Paniagua logró recomponerse tras un arranque complicado y consiguió dos triunfos consecutivos que devolvieron la ilusión al plantel y a la afición.
Reacción después de un inicio complicado
Colombia comenzó el torneo con una dura derrota 4-0 ante España, lo que encendió las alarmas por el rendimiento colectivo. Sin embargo, el combinado nacional mostró carácter y mejoró notablemente en los siguientes compromisos. Primero goleó 3-0 a Costa de Marfil con un fútbol más ordenado y contundente, y este viernes selló su clasificación con una victoria trabajada ante Corea del Sur, demostrando una evolución en concentración y manejo de los partidos.
Aunque el rendimiento no ha sido del todo convincente, las jugadoras mostraron una mejor actitud y un mayor entendimiento de juego, aspectos que Carlos Paniagua ha resaltado como claves para afrontar lo que viene. El reto ahora será mantener la solidez defensiva y mejorar la efectividad ofensiva para poder competir ante selecciones de mayor jerarquía.
Lo que viene para la Tricolor
Con la clasificación asegurada, la Tricolor espera por su rival en octavos de final, que saldrá del grupo F, donde Paraguay y Japón pelean por el primer lugar, ambos con 6 unidades. Ese partido definitorio se disputará este sábado a las 2:00 p.m. (hora colombiana), mientras que Colombia volverá a la acción el miércoles a la misma hora, en un duelo que podría marcar el rumbo de su participación en el certamen.
El equipo nacional tendrá unos días clave para descansar, corregir errores y afinar su idea de juego. La meta está clara: superar los octavos y seguir haciendo historia en un torneo donde, pese a las dudas iniciales, el grupo ha demostrado tener la capacidad de competir y crecer partido a partido.
Fuente
Antena 2