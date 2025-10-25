Colombia en octavos: Este será el rival en el Mundial femenino sub 17

Reacción después de un inicio complicado

Colombia comenzó el torneo con una dura derrota 4-0 ante España, lo que encendió las alarmas por el rendimiento colectivo. Sin embargo, el combinado nacional mostró carácter y mejoró notablemente en los siguientes compromisos. Primero goleó 3-0 a Costa de Marfil con un fútbol más ordenado y contundente, y este viernes selló su clasificación con una victoria trabajada ante Corea del Sur, demostrando una evolución en concentración y manejo de los partidos.

Aunque el rendimiento no ha sido del todo convincente, las jugadoras mostraron una mejor actitud y un mayor entendimiento de juego, aspectos que Carlos Paniagua ha resaltado como claves para afrontar lo que viene. El reto ahora será mantener la solidez defensiva y mejorar la efectividad ofensiva para poder competir ante selecciones de mayor jerarquía.