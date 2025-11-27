Colombia enfrenta la altura de La Paz en Liga de Naciones: “Sabemos la dificultad”

Quedan tan solo poco más de 24 horas para que regrese la Liga de Naciones de la CONMEBOL. La única ruta para llegar al Mundial Femenino de 2027 en Brasil sigue dando de qué hablar y Colombia necesita sí o sí sumar de a tres contra Bolivia en la altura de La Paz.

Por ahora, Colombia luce en la parte alta de la tabla de posiciones con seis unidades gracias a dos victorias y sumar de a tres será esencial para tomar ventajas frente a las demás selecciones, especialmente porque descansarán en la cuarta jornada.

La Selección Colombia concentra en Santa Cruz de la Sierra y viajará a La Paz el mismo viernes 28 de noviembre, horas antes de que ruede el balón en el Estadio Hernando Siles. A más de 3,650 metros sobre el nivel del mar, pretenden sacar adelante el partido y llevarse los puntos que les den comodidad en la tabla de posiciones.

En medio de la concentración, Gabriela Rodríguez y Ana María Guzmán, quienes hicieron parte de esa Selección Colombia Sub-17 subcampeona del mundo en 2022 y que ahora están en la de mayores, compartieron sus declaraciones previo al compromiso de Liga de Naciones.

GABRIELA RODRÍGUEZ; “EL ADN DE COLOMBIA SON LAS GANAS Y LA GARRA"

Para esta convocatoria, la delantera Gabriela Rodríguez fue una de las novedades regresando a la lista oficial en busca de ganarse el lugar en la zona ofensiva. La vallecaucana afirmó que, “es importante lo que se ha venido construyendo conmigo. Los procesos con la Sub-17 y Sub-20 fue lo que me llevó a estar en la absoluta. Las ganas siempre van a estar de trabajar, de querer ir por más, de ponerme retos. Muy agradecida de poder estar aquí, de poder trabajar de la mejor manera y para poder cumplir esos objetivos que como grupo tenemos”.

La estrategia para afrontar un juego en la altura, “siempre las hace el profe pensando en lo que es mejor para nosotras para generar más juego, más ofensivo. Siento que tenemos que hacer el trabajo que siempre hemos venido haciendo para sacar esos tres puntos que anhelamos”.

El ADN de la Selección Colombia, “creo que son las ganas, la garra, la responsabilidad que se tiene a la hora de entrar en campo por la representatividad que tenemos. Representamos a un país que tanto amamos y queremos y eso es lo que nos hace diferentes en el campo de juego”.

Colombia ya sabe lo que es ganar en la altura después de superar a Ecuador en Quito. Justamente, afirmó que, “a la larga son las ganas de ganar que la altura y otras cosas por fuera del juego. Vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y a enfocarnos en lo que nosotras podemos controlar”.

ANA MARÍA GUZMÁN SABE LA DIFICULTAD DE LA ALTURA

Por su parte, la lateral del Palmeiras, Ana María Guzmán afirmó que, “me siento muy bien mental, física y deportivamente. Muy feliz de ser parte del Palmeiras y feliz de estar aquí para lograr el objetivo que nos proponemos”.

Sobre la altura y cómo sacarlo adelante, comentó que, “esas ganas y berraquera que hace parte de nosotras y de nuestra esencia, obviamente es un estilo de juego diferente, pero siempre queremos hacer las cosas bien. Somos un equipo muy inteligente, el cuerpo técnico y siempre hemos tratado de tomar el clima que sabemos que va a ser complicado para nosotras, pero tenemos la fuerza mental, la disposición, la actitud y la berraquera para afrontarlo de la mejor manera y cuenta más que todo en una situación difícil”.

La esencia y la forma de jugarle a Bolivia, “la tenencia del balón, lo que plantee el equipo. Nuestra esencia siempre es tener el balón, tocar bien, generar espacios”. Sobre Bolivia como rival, “le tengo respeto a todas las rivales, se preparan siempre para algo. Se esfuerza hasta el final y nosotras intentamos hacer todo lo posible para conseguir los resultados”.