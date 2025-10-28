Colombia es indiferente a la altura: antecedente motiva contra Ecuador

Después de la victoria holgada ante Perú en condición de local en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín en el arranque de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, Colombia tendrá su segunda salida en el torneo con la necesidad de dar un golpe de autoridad en el continente.

Su segundo rival será nada más ni nada menos que Ecuador en Quito, capital ecuatoriana. El Estadio Rodrigo Paz Delgado, recinto deportivo de la Liga Universitaria de Quito acogerá a dos selecciones que vienen con una victoria holgada en el comienzo de la Liga de Naciones.

Además, Ecuador y Colombia no solo juegan por el liderato, sino para afianzar la nueva generación, dado que las dos selecciones dejaron afuera a grandes figuras para esta convocatoria pensando en el recambio que debe venir pronto.

Sin duda alguna, el reto es grande para Colombia que debe dar un golpe en la altura de Quito a más de 2,850 metros sobre el nivel del mar. Ángelo Marsiglia detalló un plan con la necesidad de no dar trazos largos, trabajar más con el balón a los pies para guardar oxígeno durante los 90 minutos. No obstante, hay un antecedente que demuestra que la altitud no sería tan determinante.

A COLOMBIA LE HA IDO BIEN EN LA ALTURA DE QUITO

Aunque es un reto grande ir a una altitud de 2,850 metros, Colombia ha podido superar estas pruebas. Justamente, la Copa América de 2025 se jugó en Quito con los estadios Banco Guayaquil, Gonzalo Pozo Ripalda y con el Rodrigo Paz Delgado.

Colombia tuvo una destacada participación en la Copa América, pese a que le costó el arranque evidentemente por el tema de la altura con una igualdad sin goles frente a Venezuela. Sin embargo, recompuso el camino y clasificó segunda de su grupo detrás de Brasil.

En las semifinales le tocó jugar en el Rodrigo Paz Delgado ante Argentina con un empate sin goles y con una victoria desde el punto penal con el paso a la final gracias a un marcador de 4-5 a favor. Llegó a la definición del título, nada más ni nada menos que contra Brasil.

Infortunadamente, en ese partido definitivo, Colombia y Brasil brindaron un partidazo que terminaron ganando las brasileñas gracias a los penales con derrota colombiana de 4-5. Un buen antecedente para la ‘Tricolor’ de cara a afrontar este reto en la altura de Quito frente a Ecuador en la Liga de Naciones.

La Copa América es un torneo más largo que permite que las selecciones se puedan aclimatar a la exigencia de la altura. Este solo será un partido en el que Colombia tiene que sacar la casta y dar un golpe de autoridad para liderar la tabla de posiciones con puntaje perfecto.

Ecuador utiliza esta arma que ya sobrepasó de buena manera a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar cuando jugó en el Estadio Municipal de El Alto frente a Bolivia en la primera fecha. En aquel encuentro, la ‘Tri’ dio el primer golpe con un resultado categórico de 0-4.