Colombia escala en el Ranking FIFA: nueva posición tras las Eliminatorias

La nueva posición de Colombia en el Ranking FIFA de septiembre 2025

Como señala el reporte oficial, “los triunfos ante Bolivia y Venezuela sirvieron para mejorar en puntos y recortar distancias ante selecciones como Croacia, Bélgica o Marruecos”. Un mensaje claro de que cada fecha FIFA puede cambiar el panorama. La selección subió hasta el puesto 13 con 1692 puntos

En el actual escalafón, Croacia ocupa el noveno lugar con 1714 puntos, mientras Bélgica se ubica en la casilla 8 con 1740 unidades. Más cerca aparece Marruecos, instalado en el puesto 11 con 1706 puntos. Estos países representan los objetivos inmediatos para Colombia si quiere instalarse en la zona que otorga ventajas en el sorteo mundialista. Cada uno de ellos es un adversario directo en esta carrera por el reconocimiento y la estrategia de cara al Mundial.

Lograr el ingreso al top 9 del listado no es solo un capricho estadístico: significa convertirse en cabeza de serie en el sorteo del campeonato. Esa condición permite enfrentar rivales, en teoría, menos complicados en la fase inicial y facilita un recorrido más manejable en el torneo. Actualmente, con su ubicación en el puesto 13, Colombia está cerca, pero aún necesita sumar victorias de calidad para sobrepasar a esas selecciones que hoy disfrutan de un privilegio mayor.

Para mantener el ritmo ascendente, la Tricolor deberá afrontar con seriedad las próximas ventanas internacionales. Los amistosos contra rivales de alto nivel y los partidos oficiales son la oportunidad perfecta para acumular puntos que permitan seguir escalando. No basta con ganar; es fundamental hacerlo frente a combinados bien posicionados para que el efecto en la tabla sea notorio y sostenido en el tiempo.