Colombia escala en el Ranking FIFA: nueva posición tras las Eliminatorias
Colombia se alista para la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de ser protagonista.
La Selección Colombia tiene un nuevo puesto en el Ranking FIFA tras cumplir su objetivo rumbo al Mundial 2026. Gracias a sus recientes triunfos, el combinado nacional ascendió en el listado clave, consolidando un avance que genera expectativa entre los aficionados y que se convierte en un impulso clave para lo que resta del camino.
Tras los triunfos frente a Bolivia y Venezuela resultaron decisivas para que la tricolor sumara unidades valiosas. Estos compromisos no solo sirvieron para reforzar la confianza del grupo, sino también para acortar la brecha con selecciones de alto nivel.
La nueva posición de Colombia en el Ranking FIFA de septiembre 2025
Como señala el reporte oficial, “los triunfos ante Bolivia y Venezuela sirvieron para mejorar en puntos y recortar distancias ante selecciones como Croacia, Bélgica o Marruecos”. Un mensaje claro de que cada fecha FIFA puede cambiar el panorama. La selección subió hasta el puesto 13 con 1692 puntos
En el actual escalafón, Croacia ocupa el noveno lugar con 1714 puntos, mientras Bélgica se ubica en la casilla 8 con 1740 unidades. Más cerca aparece Marruecos, instalado en el puesto 11 con 1706 puntos. Estos países representan los objetivos inmediatos para Colombia si quiere instalarse en la zona que otorga ventajas en el sorteo mundialista. Cada uno de ellos es un adversario directo en esta carrera por el reconocimiento y la estrategia de cara al Mundial.
Lograr el ingreso al top 9 del listado no es solo un capricho estadístico: significa convertirse en cabeza de serie en el sorteo del campeonato. Esa condición permite enfrentar rivales, en teoría, menos complicados en la fase inicial y facilita un recorrido más manejable en el torneo. Actualmente, con su ubicación en el puesto 13, Colombia está cerca, pero aún necesita sumar victorias de calidad para sobrepasar a esas selecciones que hoy disfrutan de un privilegio mayor.
Para mantener el ritmo ascendente, la Tricolor deberá afrontar con seriedad las próximas ventanas internacionales. Los amistosos contra rivales de alto nivel y los partidos oficiales son la oportunidad perfecta para acumular puntos que permitan seguir escalando. No basta con ganar; es fundamental hacerlo frente a combinados bien posicionados para que el efecto en la tabla sea notorio y sostenido en el tiempo.
🔝🇪🇸 Spain claim the top spot in the latest #FIFARanking!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 18, 2025
El avance en el ranking refleja un trabajo sólido, pero también deja claro que la meta final aún está por alcanzarse. Con el impulso de los triunfos recientes y la cercanía a selecciones como Croacia, Bélgica y Marruecos, la Selección Colombia tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en protagonista del próximo sorteo mundialista.
El desafío será mantener la constancia para llegar a ese ansiado top 9 que le otorgue un lugar privilegiado como cabeza de grupo en el Mundial 2026. Un hecho que podría ser clave para la logística y el calendario del combinado nacional en la próxima cita mundialista.
Así quedó el Ranking FIFA tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas
1. España (1875 puntos)
2. Francia 1871
3. Argentina 1870
4. Inglaterra 1820
5. Portugal 1779
6. Brasil 1761
7. Países Bajos 1754
8. Bélgica 1740
9. Croacia 1714
10. Italia 1710
11. Marruecos 1706
12. Alemania 1704
13. Colombia 1692
14. México 1688
15. Uruguay 1673
