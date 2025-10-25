Colombia estaría clasificada al Mundial 2027: posiciones de la Liga de Naciones

Este viernes 24 de octubre, la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL marcó el comienzo de las nuevas Eliminatorias Sudamericanas del balompié jugado por mujeres. Por primera vez en la historia, este torneo llegó para quedarse como la única ruta para llegar a los siguientes Mundiales.

Vea también: ¿Diego Arias seguiría en Nacional para 2026? Presidente destapó todo

La Copa América Femenina dejará de tener esa importancia que tenía antes con las clasificaciones para el Mundial y ahora toda la necesidad para llegar a esas citas orbitales estará puesta nada más ni nada menos que en este ciclo de Liga de Naciones que arrancó con un empate sin goles y con una goleada.

Venezuela y Chile abrieron la jornada inicial con un vibrante partido con oportunidades para ambas escuadras, pero todo terminó en una división de puntos sin goles. Ecuador se salió con la suya sacando adelante una dura prueba que tenían por delante enfrentando a Bolivia en el Estadio Municipal El Alto. Un fuerte golpe para la ‘Verde’ que cayó 0-4 y quedó demostrado que este recinto deportivo no cuenta con la misma magia en el balompié femenino.

Además de ese compromiso, en horas de la noche, Colombia debutó con una goleada frente a Perú en condición de local. El Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín se vistió de gala para un resultado de 4-1 gracias a los goles de Leicy Santos por duplicado, Daniela Montoya e Ivonne Chacón. El empate había sido por obra de Pierina Núñez.

A la misma hora, Argentina sacó adelante su debut enfrentando a Paraguay con un resultado de 3-1. Por su parte, Uruguay tuvo fecha de descanso, mientras que Brasil no participa en el torneo por ser sede del Mundial. Las brasileñas jugaron un amistoso frente a Inglaterra y las superaron 2-1.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE NACIONES FEMENINA

1. Ecuador | 3 puntos | +4 DG

2. Colombia | 3 puntos | +3 DG

3. Argentina | 3 puntos | +2 DG

4. Chile | 1 punto | 0 DG

Le puede interesar: Wilmar Roldán genera revolcón en Ecuador y Brasil: esta es la polémica razón

5. Venezuela | 1 punto | 0 DG

6. Paraguay | 0 puntos | -2 DG

7. Perú | 0 puntos | -3 DG

8. Bolivia | 0 puntos | -4 DG

9. Uruguay | 0 puntos | 0 DG (debuta en la segunda fecha)

CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2027

Aunque es todavía temprano en la competencia con solo una fecha disputada, el arranque podría marcar las aspiraciones de muchas selecciones. Colombia se posiciona como una de las favoritas, al igual que Argentina que ganaron en sus respectivos partidos. Ecuador goleó y es una de las candidatas también para poder alcanzar un cupo al Mundial.

Lea también: Millonarios sorprende a Santa Fe con un regreso y una baja sensible

La primera y segunda de la tabla de posiciones van directo al Mundial acompañadas de Brasil que es la sede. Por su parte, la tercera y cuarta jugarán el repechaje internacional. En ese orden de ideas, Ecuador y Colombia estarían clasificadas por ahora, mientras que Argentina y Chile estarían en repesca.