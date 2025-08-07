Actualizado:
Colombia excluida del Balón de Oro: lista confirmada de las 30 nominadas
Jugadoras colombianas no forman parte del listado de las 30 jugadoras nominadas al Balón de Oro.
La lista de 30 nominadas al Balón de Oro Femenino 2025 fue anunciada el 7 de agosto, con nombres destacados de clubes de élite y un significativo peso de las jugadoras españolas, consolidando a este país como una potencia en el fútbol femenino.
Entre las candidatas sobresalen Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Clara Pina, Patri Guijarro y Esther González, todas vinculadas al Barcelona o a la selección española. Lamentablemente en este extenso listado no se pudo ver la presencia de ninguna jugadora colombiana.
Listado completo de las nominadas al Balón de Oro
Además de España y sus respectivos clubes, Inglaterra también se robó el protagonismo con Arsenal, el cual también tiene una presencia fuerte con varias jugadoras nominadas, incluidas Mariona Caldentey, Steph Catley, Emily Fox, Alessia Russo, Chloé Kelly y Leah Williamson, quienes fueron clave para lograr el título de la Champions League femenina.
Sin embargo, tanto en Inglaterra como en España militan grandes talentos colombianos como Linda Caicedo, Manuela Paví, Jorelyn Carabalí y Mayra Ramírez, quien fue tricampeona del fútbol inglés en la última temporada. Todas estas jugadoras forman parte de la Selección Colombia, vienen de ser subcampeonas de la Copa América, pero no fue suficiente para que fueran tomadas en cuenta para formar parte del listado de las jugadoras nominadas al Balón de Oro.
. Lucy Bronze (Inglaterra / Chelsea)
. Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride)
. Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)
. Sandy Baltimore (Francia / Chelsea)
. Mariona Caldentey (España / Arsenal)
. Klara Bühl (Alemania / Bayern)
. Sofia Cantore (Italia / Juventus)
. Steph Catley (Australia / Arsenal)
. Melchie Dumornay (Haití / OL Lyonnes)
. Temwa Chawinga (Malaui / Kansas City)
. Emily Fox (Estados Unidos / Arsenal)
. Cristiana Girelli (Italia / Juventus)
. Esther González (España / Gotham FC)
. Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)
. Patri Guijarro (España / FC Barcelona)
. Amanda Gutierres (Brasil / Palmeiras)
. Hannah Hampton (Inglaterra / Chelsea)
. Pernille Harder (Dinamarca / Bayern)
. Lindsey Heaps (Estados Unidos / OL Lyonnes)
. Chloe Kelly (Inglaterra / Arsenal)
. Marta (Brasil / Orlando Pride)
. Frida Leonhardsen Maanum (Noruega / Arsenal)
. Ewa Pajor (Polonia / FC Barcelona)
. Clara Matéo (Francia / Paris FC)
. Alessia Russo (Inglaterra / Arsenal)
. Claudia Pina (España / FC Barcelona)
. Alexia Putellas (España / FC Barcelona)
. Johanna Rytting Kaneryd (Suecia / Chelsea)
. Caroline Weir (Escocia / Real Madrid)
. Leah Williamson (Inglaterra / Arsenal)
¿Cuándo será la premiación del Balón de Oro?
La ceremonia de premiación del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Théâtre du Châtelet de París, Francia. En ese evento se entregarán los galardones en todas las categorías:
-
Balón de Oro masculino
-
Balón de Oro femenino
-
Trofeo Kopa (mejor jugador joven, en donde está nominada Linda Caicedo)
-
Trofeo Yashin (mejor arquero)
-
Premio Gerd Müller (máximo goleador)
-
Premio Sócrates (labor social)
-
Mejor club masculino y femenino del año
