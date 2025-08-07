Colombia excluida del Balón de Oro: lista confirmada de las 30 nominadas

La lista de 30 nominadas al Balón de Oro Femenino 2025 fue anunciada el 7 de agosto, con nombres destacados de clubes de élite y un significativo peso de las jugadoras españolas, consolidando a este país como una potencia en el fútbol femenino.

Entre las candidatas sobresalen Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Clara Pina, Patri Guijarro y Esther González, todas vinculadas al Barcelona o a la selección española. Lamentablemente en este extenso listado no se pudo ver la presencia de ninguna jugadora colombiana.

Listado completo de las nominadas al Balón de Oro

Además de España y sus respectivos clubes, Inglaterra también se robó el protagonismo con Arsenal, el cual también tiene una presencia fuerte con varias jugadoras nominadas, incluidas Mariona Caldentey, Steph Catley, Emily Fox, Alessia Russo, Chloé Kelly y Leah Williamson, quienes fueron clave para lograr el título de la Champions League femenina.

Sin embargo, tanto en Inglaterra como en España militan grandes talentos colombianos como Linda Caicedo, Manuela Paví, Jorelyn Carabalí y Mayra Ramírez, quien fue tricampeona del fútbol inglés en la última temporada. Todas estas jugadoras forman parte de la Selección Colombia, vienen de ser subcampeonas de la Copa América, pero no fue suficiente para que fueran tomadas en cuenta para formar parte del listado de las jugadoras nominadas al Balón de Oro.