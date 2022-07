Colombia femenina sub 20 confirma primer amistoso previo al mundial

Siguiendo los grandes pasos que ha dado la Selección Colombia Femenina de mayores, la categoría Sub 20 ya piensa en el Mundial de Costa Rica que se dará en agosto como preámbulo a las otras citas orbitales que tendrá la Sub 17 y la absoluta.

Vea también: ¿Cuáles son las selecciones femeninas clasificadas a los Juegos Olímpicos?

En la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, se encuentra concentrada esta categoría bajo las órdenes de Carlos Paniagua, el técnico a cargo y que enfrentará compromisos cruciales en los próximos meses.

Como ya se había anticipado, la FCF confirmó finalmente el partido amistoso que tendrá la Sub 20 previo al mundial y con una selección de la que poco se conoce, pero que atravesaría el mundo para enfrentar a las cafeteras.

Este duelo amistoso será contra Nigeria el próximo martes 2 de agosto a las 7:00 pm en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, allí se espera ver la estrategia que plantearía el profe Paniagua para la cita orbital.

Le puede interesar: ¿Promesa o realidad? Los impresionantes números de Linda Caicedo

Las colombianas estarán concentradas hasta el sábado 30 de julio en Bogotá y ese mismo día volarán a la capital de Atlántico, donde se espera disputar el compromiso que seguramente tendrá como protagonista a Liced Serna, Ilana Izquierdo y María Camila Reyes.

¿Cuáles son los rivales de Colombia en el Mundial?

Las cafeteras comparten el grupo B con Alemania, Nueva Zelanda y México. Los duelos de la fase de grupos se dará de la siguiente forma:

10 agosto vs Alemania

13 agosto vs México

16 agosto vs Nueva Zelanda