Colombia ganó, gustó y goleó 4-0 a México: Díaz y James protagonistas

La selección Colombia inició la fecha FIFA con una victoria 4-0 sobre México en un partido amistoso disputado este sábado. El encuentro, que sirvió como preparación para los próximos compromisos internacionales, dejó como balance la eficacia del conjunto colombiano frente al arco y un control defensivo sostenido durante los 90 minutos.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró orden en sus líneas y aprovechó los espacios que dejó el conjunto mexicano. A los 16 minutos, Jhon Lucumí abrió el marcador tras una jugada de balón detenido que desacomodó a la defensa rival. México intentó reaccionar con posesión y circulación, pero no logró superar la presión en el mediocampo ni concretar las llegadas al área.

Vea también: [Video] Lucho Díaz y Lerma sentenciaron a México con dos golazos

En la segunda mitad, Colombia amplió la diferencia con un gol de Luis Díaz al minuto 56, luego de un contragolpe que tomó mal parada a la zaga mexicana. Ocho minutos más tarde, Jefferson Lerma aumentó la ventaja con un remate desde el borde del área.