Sáb, 11/10/2025 - 22:15
Colombia ganó, gustó y goleó 4-0 a México: Díaz y James protagonistas
Colombia arrancó con el pie derecho esta fecha FIFA.
La selección Colombia inició la fecha FIFA con una victoria 4-0 sobre México en un partido amistoso disputado este sábado. El encuentro, que sirvió como preparación para los próximos compromisos internacionales, dejó como balance la eficacia del conjunto colombiano frente al arco y un control defensivo sostenido durante los 90 minutos.
Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró orden en sus líneas y aprovechó los espacios que dejó el conjunto mexicano. A los 16 minutos, Jhon Lucumí abrió el marcador tras una jugada de balón detenido que desacomodó a la defensa rival. México intentó reaccionar con posesión y circulación, pero no logró superar la presión en el mediocampo ni concretar las llegadas al área.
En la segunda mitad, Colombia amplió la diferencia con un gol de Luis Díaz al minuto 56, luego de un contragolpe que tomó mal parada a la zaga mexicana. Ocho minutos más tarde, Jefferson Lerma aumentó la ventaja con un remate desde el borde del área.
El conjunto mexicano mantuvo el control de la pelota, alcanzando un 60 % de posesión y realizando 482 pases con un 85 % de precisión. Sin embargo, sus intentos ofensivos fueron limitados a 10 disparos, de los cuales solo tres exigieron al portero colombiano. Colombia, en cambio, registró ocho remates y cuatro de ellos terminaron en gol, reflejando su efectividad en ataque.
En los minutos finales, Johan Carbonero selló el resultado con el cuarto tanto al minuto 87, tras una transición rápida por la banda izquierda. El marcador final 4-0 evidenció la capacidad de Colombia para concretar sus oportunidades y mantener el orden táctico ante un rival que buscó dominar el balón, pero no consiguió profundidad.
Con este resultado, la selección Colombia suma confianza en el inicio de la fecha FIFA y ya piensa en su siguiente partido que será este martes 14 de octubre a las 7:00 pm.
