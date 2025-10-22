Colombia goleó en Mundial Sub 17 vs Costa de Marfil y quedó al borde de clasificación

La ‘Tricolor’ se quedó con la victoria en su segundo partido frente a Costa de Marfil. Con la presión de haber iniciado la campaña del Mundial Sub-17 Femenino ante España en una dura goleada con el marcador de 4-0 para las españolas, Colombia necesitaba revivir. Las dirigidas por Carlos Paniagua tenían su segunda salida en el torneo en un vibrante duelo muy físico frente a Costa de Marfil.

Afortunadamente para las pretensiones sudamericanas, poco sufrieron a lo largo del compromiso, más allá de algunas llegadas en el segundo tiempo de las marfileñas. Durante los primeros 45 minutos, la actuación de Isabella Tejada, golera colombiana pasó desapercibida.

PRIMER GOLPE DE COLOMBIA EN LOS 45 MINUTOS INICIALES

Sobre los primeros minutos del partido, Colombia entró con la intensidad para ganarle al físico de Costa de Marfil. La primera acción se presentó sobre los cuatro minutos con María Baldovino, segunda goleadora del Sudamericano de la categoría. La delantera del Junior de Barranquilla sacó un remate de larga distancia que manoteó Kaholo Zaddy al córner.

Todo fue de Colombia en un monólogo que tuvo el remate de Camila Cortés por encima del larguero sobre los cinco y 15 minutos en una jugada similar. Ella Grace Martínez, quien es tal vez la mejor jugadora de las colombianas apareció a los 22’ con un lanzamiento desde la esquina que encontró la cabeza de Ana Sofía Clavijo que colgó a Kaholo Zaddy para abrir el marcador.

Colombia continuó atacando con otra aproximación de María Baldovino que se topó con un mano a mano ante Kaholo Zaddy, y su intención se perdió por un costado. Camila Cortés pudo haber aumentado, pero su remate volvió a irse por un lado.

Antes de que acabara la primera parte, Colombia volvió a inquietar con un disparo de María Baldovino que atajó con seguridad la golera de Costa de Marfil que salvó un segundo tanto que pudo haber caído mal para las marfileñas.

GOLEADA DE COLOMBIA EN EL SEGUNDO TIEMPO

Costa de Marfil se acercó a los predios de Isabella Tejada con un avance de Grace Sery que llegó al área rival y sacó un remate que Tejada logró atajar de gran manera enviando al córner.

Las emociones de Costa de Marfil pasaron por los pies de Grace Sery que volvió a acercarse sobre los 69 minutos con un disparo que se perdió por un costado. En el complemento, London Crawford entró al terreno de juego y dejó su marca a falta de diez minutos para el final con un remate cruzado al fondo.

En el agregado, llegó la anotación de Ella Grace Martínez que apareció sola frente a la golera Kaholo Zaddy y con otro disparo cruzado pudo romper el arco de Costa de Marfil por tercera ocasión. No sufrió más Colombia que revive con una goleada estelar para ponerse en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

Las colombianas suman tres puntos, y ya acortaron la diferencia de gol de –1 cuando antes estaban con –4. Con la victoria, tendrán que superar o igualar con Corea del Sur en la tercera fecha para sellar la clasificación para los octavos de final de la categoría.