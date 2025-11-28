Colombia goleó y clasificó a cuartos de final del Mundial de Futsal

La Selección Colombia Femenina selló su clasificación para el Mundial de Futsal que se juega en Filipinas y en la cita orbital ha tenido altibajos que pusieron en duda la posibilidad de clasificar a los cuartos de final. En la fase de grupos, tuvieron que enfrentar a Canadá en la primera jornada, luego a España y a Tailandia.

Sin duda alguna, el partido frente a España iba a probar a las colombianas que debía encontrar argumentos para responder contra una de las candidatas a ganarse el título mundialista. Infortunadamente, ese duelo con las ibéricas no dejó a las colombianas con el mejor panorama y tuvieron que esperar hasta la última jornada para poder clasificar a la siguiente ronda.

En la última fecha, Colombia tenía que ganar como fuera a Tailandia. La victoria tailandesa o el empate acababan con todo. Antes de que arrancara el partido, las colombianas eran terceras, pese a tener el mismo puntaje que las asiáticas que por diferencia de gol estaba en la segunda casilla.

GOLEADA DE COLOMBIA RUMBO A LOS CUARTOS DE FINAL

Tras la victoria ante Canadá y la holgada caída frente a España, la clasificación para los cuartos de final pendía de un hilo para la Selección Colombia. Había que superar de cualquier forma a Tailandia en la última fecha y con un contundente 4-1, las dirigidas por Roberto Bruno se instalaron entre las ocho mejores del mundo.

Durante los primeros minutos, la iniciativa fue de la Selección Colombia que intentó romper los ceros de manera rápida en el Philsports Arena de Manila. Tailandia no encontraba recursos para poder salir del asedio por los embates e intentos en abrir el juego.

De hecho, apenas resistieron cuatro minutos las tailandesas cuando Colombia cerró una jugada entre Valentina Rodríguez y Diana Celis que la delantera con pasado en Santa Fe y La Equidad logró definir al fondo. La ventaja inicial les dio más ilusión a las colombianas para buscar otro tanto en el marcador.

Ya pintaba para goleada, pues, a los seis minutos, la capitana Merlín Salcedo logró cerrar una jugada convirtiendo el segundo tanto para Colombia. Aunque no sufrieron de a mucho, antes de acabar la primera parte, Tailandia encontró un respiro con un descuento de Arriya Saetoen.

De esa forma se fueron al descanso. En el complemento, Merlín Salcedo puso el segundo personal y el tercero para Colombia. Salieron de las afugias que significaba el gol de Tailandia y, sobre el final, Valentina Rodríguez puso el cuarto tanto.

RIVAL EN CUARTOS DE FINAL PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Así como el duelo ante España, en cuartos de final la Selección Colombia se vuelve a citar con un combinado de envergadura como lo es su similar de Argentina que puede poner en problemas la clasificación para la semifinal.

Argentina clasificó como líder del Grupo A en donde tuvo que lidiar con Marruecos (0-6), Polonia (3-2) y Filipinas (5-1). Con puntaje perfecto clasificaron a los cuartos de final y en sus filas tienen a Julia Paz Dupuy, volante que también ha disputado partidos con la selección absoluta de fútbol once.

El partido entre Colombia y Argentina por los cuartos de final del Mundial de Futsal se disputará el lunes 1 de diciembre a partir de las 5 de la mañana en horario de Colombia. Quien gane esa llave se enfrentará a Portugal o al segundo del Grupo D, que por ahora es Italia a la espera de definir la suerte el sábado 29 de noviembre.