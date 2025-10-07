Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 17:47
Colombia hace importante anuncio para la Liga de Naciones
La Liga de Naciones está a punto de empezar y la Selección Colombia hace un importante llamado.
Un nuevo reto deportivo llega para la Selección Colombia en la temporada 2025 y esta será la Liga de Naciones que enfrentará a todas las selecciones de Sudamérica en busca de poder jugar la Copa Mundial 2027.
La Selección Colombia será justamente una de las protagonistas de esta competencia inaugurada por la Conmebol y dentro de sus primeros enfrentamientos está recibir en condición de local a la Selección de Perú, en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que se espera ver vestido de amarillo tras anunciarse el precio oficial de la boletería.
Estos son los precios de la boletería para ver a Colombia en la Liga de Naciones
La 'tricolor' se prepara para asumir su primer compromiso de la Liga de Naciones contra Perú el viernes 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot, un partido clave con el cual se espera que se vaya afianzando en la parte alta de la tabla de posiciones para soñar con la clasificación al Mundial de Fútbol 2027.
El equipo comandado por Ángelo Marsiglia viene de disputar una gran Copa América en la que quedó subcampeona contra la Selección de Brasil y con la que se espera que haya sido suficiente para que los más de 50 millones de fanáticos colombianos las sigan apoyando en este nuevo certamen.
Es por ello que se espera que los hinchas de la 'tricolor' llenen el Atanasio Girardot tras haberse hecho el anuncio oficial de la venta de boletería, la cual va desde los $40.000 hasta los $90.000.
¡𝐌𝐞𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢́𝐧 𝐓𝐎𝐃@𝐒 𝐉𝐔𝐍𝐓@𝐒 𝐚 𝐋𝐋𝐄𝐍𝐀𝐑 𝐞𝐥 𝐀𝐭𝐚𝐧𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚!🔝❤️🔥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 7, 2025
Inicia la venta de boletería para el partido entre Colombia y Perú por la CONMEBOL Liga de Naciones… pic.twitter.com/pal3zuq27s
¿Cuáles son los primeros partidos de Colombia en la Liga de Naciones?
Los primeros dos compromisos de Colombia serán ambos durante el mes de octubre, recibiendo en Medellín a la Selección de Perú el 24 de octubre y luego tendrá que viajar hasta Quito para enfrentar a la Selección de Ecuador el 28.
