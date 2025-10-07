Colombia hace importante anuncio para la Liga de Naciones

Un nuevo reto deportivo llega para la Selección Colombia en la temporada 2025 y esta será la Liga de Naciones que enfrentará a todas las selecciones de Sudamérica en busca de poder jugar la Copa Mundial 2027.

La Selección Colombia será justamente una de las protagonistas de esta competencia inaugurada por la Conmebol y dentro de sus primeros enfrentamientos está recibir en condición de local a la Selección de Perú, en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que se espera ver vestido de amarillo tras anunciarse el precio oficial de la boletería.

Le puede interesar: Hay fecha de regreso de Jhon Durán en Turquía: bombazo para Selección Colombia

Estos son los precios de la boletería para ver a Colombia en la Liga de Naciones

La 'tricolor' se prepara para asumir su primer compromiso de la Liga de Naciones contra Perú el viernes 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot, un partido clave con el cual se espera que se vaya afianzando en la parte alta de la tabla de posiciones para soñar con la clasificación al Mundial de Fútbol 2027.

El equipo comandado por Ángelo Marsiglia viene de disputar una gran Copa América en la que quedó subcampeona contra la Selección de Brasil y con la que se espera que haya sido suficiente para que los más de 50 millones de fanáticos colombianos las sigan apoyando en este nuevo certamen.