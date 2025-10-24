Colombia hizo respetar el Atanasio y venció a Perú por Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina comenzó con pie derecho su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol al vencer 4-1 a Perú en el estadio Atanasio Girardot, en un partido en el que mostró autoridad, aunque también tuvo momentos de desconcentración. Con esta victoria, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia da el primer paso en su camino hacia el Mundial de Brasil 2027.

Puede leer: Sorpresa total: Santa Fe convocó a un 'refuerzo' contra Millonarios

El primer tanto del compromiso fue obra de Leicy Santos, quien abrió el marcador desde el punto penal tras una falta cometida sobre Ilana Izquierdo. La mediocampista del Washington Spirit ejecutó con categoría y puso a celebrar temprano al público antioqueño que acompañó a la Tricolor.

Sin embargo, un error defensivo le permitió a Perú empatar parcialmente el encuentro. La desconcentración en el área colombiana fue aprovechada por Pierina Núñez, que remató tras un rebote y dejó sin opción a la arquera Katherine Tapia.

Pese al golpe, Colombia no tardó en reaccionar. La capitana Daniela Montoya devolvió la ventaja al equipo con un certero cabezazo después de un tiro de esquina, demostrando su presencia ofensiva y liderazgo en el campo.