Vie, 24/10/2025 - 21:18
Colombia hizo respetar el Atanasio y venció a Perú por Liga de Naciones
La Tricolor debutó con buen pie en este torneo inédito organizado por Conmebol.
La Selección Colombia Femenina comenzó con pie derecho su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol al vencer 4-1 a Perú en el estadio Atanasio Girardot, en un partido en el que mostró autoridad, aunque también tuvo momentos de desconcentración. Con esta victoria, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia da el primer paso en su camino hacia el Mundial de Brasil 2027.
El primer tanto del compromiso fue obra de Leicy Santos, quien abrió el marcador desde el punto penal tras una falta cometida sobre Ilana Izquierdo. La mediocampista del Washington Spirit ejecutó con categoría y puso a celebrar temprano al público antioqueño que acompañó a la Tricolor.
Sin embargo, un error defensivo le permitió a Perú empatar parcialmente el encuentro. La desconcentración en el área colombiana fue aprovechada por Pierina Núñez, que remató tras un rebote y dejó sin opción a la arquera Katherine Tapia.
Pese al golpe, Colombia no tardó en reaccionar. La capitana Daniela Montoya devolvió la ventaja al equipo con un certero cabezazo después de un tiro de esquina, demostrando su presencia ofensiva y liderazgo en el campo.
El conjunto nacional tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia poco después, pero Marcela Restrepo falló un penalti, enviando el balón desviado. Aun así, Colombia mantuvo el control del juego y siguió generando opciones frente al arco rival.
La insistencia dio sus frutos con el tercer gol, nuevamente de Leicy Santos, quien firmó su doblete tras una gran jugada colectiva que evidenció la superioridad técnica del equipo colombiano.
En los minutos finales, Ivonne Chacón sentenció la goleada con el cuarto tanto, aprovechando un balón filtrado y definiendo con potencia ante la arquera peruana. La jugadora del Valencia puso el broche de oro a una noche de buen fútbol en Medellín.
Próximo partido de Colombia por la Liga de Naciones Femenina
Con el 4-1, Colombia inicia con paso firme su camino en la Liga de Naciones Femenina, torneo en el cual se enfrentará con Ecuador por la segunda jornada; el juego se realizará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el próximo martes 28 de octubre.
