Colombia inició la concentración en Estados Unidos para la Fecha FIFA
La concentración con miras a enfrentar a Australia y Nueva Zelanda arrancó en Estados Unidos.
El técnico de la selección Colombia de Mayores, Néstor Lorenzo, recibió a los primeros jugadores citados para los últimos amistosos del 2025 del equipo nacional en medio de la preparación para el Mundial del próximo año.
La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Andrés Gómez y Álvaro Montero fueron los primeros jugadores en reportarse a la concentración en Fort Lauderdale, Florida para iniciar los trabajos de campo con la mirada puesta en Nueva Zelanda y Australia para esta fecha FIFA.
En total, fueron 26 jugadores citados por el entrenador colombiano y muy pocas fueron las novedades con relación al llamado del mes de octubre. Se destaca por supuesto el regreso de Carlos Cuesta , Santiago Arias, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Carlos Andrés Gómez en el grupo de citados.
Se espera que hasta el próximo martes se pueda completar el grupo de citados previo a los juegos que serán el sábado 15 y el martes 18 de noviembre en territorio estadounidense, donde también fueron los juegos pasados del mes de octubre cuando se dio victoria ante México y empate con Canadá.
Otro que se confirma que ya está viajando es nada más y nada menos que Luis Díaz quien tuvo una de sus mejores semanas en el Bayern Múnich después de marcar doblete en la Champions League y un gol más por el torneo local.
Colombia sigue ajustado los últimos detalles para definir la nómina de jugadores que tendrá en cuenta para el mundial de Estados Unidos, México y Canadá que será el otro año y que tendrá su sorteo oficial el próximo 5 de diciembre en Washington para conocer sus rivales de la primera ronda.
