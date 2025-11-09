Colombia inició la concentración en Estados Unidos para la Fecha FIFA

En total, fueron 26 jugadores citados por el entrenador colombiano y muy pocas fueron las novedades con relación al llamado del mes de octubre. Se destaca por supuesto el regreso de Carlos Cuesta , Santiago Arias, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Carlos Andrés Gómez en el grupo de citados.

Se espera que hasta el próximo martes se pueda completar el grupo de citados previo a los juegos que serán el sábado 15 y el martes 18 de noviembre en territorio estadounidense, donde también fueron los juegos pasados del mes de octubre cuando se dio victoria ante México y empate con Canadá.

Otro que se confirma que ya está viajando es nada más y nada menos que Luis Díaz quien tuvo una de sus mejores semanas en el Bayern Múnich después de marcar doblete en la Champions League y un gol más por el torneo local.

Colombia sigue ajustado los últimos detalles para definir la nómina de jugadores que tendrá en cuenta para el mundial de Estados Unidos, México y Canadá que será el otro año y que tendrá su sorteo oficial el próximo 5 de diciembre en Washington para conocer sus rivales de la primera ronda.