Colombia jugó un partidazo y goleó a Australia en juego de preparación
La Tricolor dejó un buen balance en la última doble fecha FIFA de 2025.
Colombia se impuso 3-0 a Australia este martes 18 de noviembre en el último amistoso del año. Los goles de la Tricolor fueron obra de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma. Ahora, el equipo aguarda por sus rivales para la Copa del Mundo.
El equipo de Néstor Lorenzo volvió a mostrar solidez, orden y eficacia en un duelo que también sirvió para evaluar variantes de cara a la cita orbital. Probablemente fue una de los mejores salidas de la Tricolor en los últimos meses.
El partido inició parejo, con una Australia agresiva en la presión, pero Colombia fue ganando control del balón a medida que avanzaban los minutos. La Tricolor fue paciente para encontrar espacios y mantener el ritmo pese a la baja temperatura en territorio estadounidense.
La apertura del marcador llegó al minuto 31 del segundo tiempo, cuando James Rodríguez ejecutó con categoría un cobro de tiro penal. El capitán asumió la responsabilidad y puso el 1-0 con un remate cruzado que dejó sin opción al arquero australiano.
El segundo gol llegó casi de inmediato. Al minuto 44, Luis Díaz aprovechó un error garrafal en la salida del portero rival, donde presionó y definió a puerta vacía para estirar la ventaja. Fue un premio a su insistencia durante todo el encuentro.
Australia quedó golpeada anímicamente y Colombia lo aprovechó. En el tercer minuto de reposición, Jefferson Lerma marcó el 3-0 definitivo tras un tiro de esquina que dejó un rebote en el área. El mediocampista llegó desde atrás y remató de derecha para cerrar la goleada.
El resultado dejó una sensación de confianza en el plantel, que sumó dos victorias en esta doble jornada FIFA: 2-1 frente a Nueva Zelanda y 3-0 ante Australia. Ambas demostraron variantes y funcionamiento colectivo en crecimiento.
Ahora, la Selección Colombia espera conocer a sus rivales en la Copa del Mundo 2026. El sorteo se realizará el próximo 5 de diciembre y marcará el inicio de la recta final en la preparación hacia el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Resumen de Colombia vs Australia - 18 de noviembre de 2025
