Colombia jugó un partidazo y goleó a Australia en juego de preparación

Colombia se impuso 3-0 a Australia este martes 18 de noviembre en el último amistoso del año. Los goles de la Tricolor fueron obra de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma. Ahora, el equipo aguarda por sus rivales para la Copa del Mundo.

El equipo de Néstor Lorenzo volvió a mostrar solidez, orden y eficacia en un duelo que también sirvió para evaluar variantes de cara a la cita orbital. Probablemente fue una de los mejores salidas de la Tricolor en los últimos meses.

El partido inició parejo, con una Australia agresiva en la presión, pero Colombia fue ganando control del balón a medida que avanzaban los minutos. La Tricolor fue paciente para encontrar espacios y mantener el ritmo pese a la baja temperatura en territorio estadounidense.

La apertura del marcador llegó al minuto 31 del segundo tiempo, cuando James Rodríguez ejecutó con categoría un cobro de tiro penal. El capitán asumió la responsabilidad y puso el 1-0 con un remate cruzado que dejó sin opción al arquero australiano.