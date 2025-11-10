Colombia lo sufre en Mundial Sub 17: figura se pierde los dieciseisavos

Llegó la hora de la verdad para la Selección Colombia Sub-17 que tenía que dar un golpe en el Mundial de la categoría frente a Corea del Norte. Los norcoreanos inquietaron a Jorman Mendoza, pero fueron los colombianos quienes contaron con la suerte de abrir el marcador e irse adelante con el resultado.

La victoria le permitió a Colombia sellar la clasificación para los dieciseisavos de final. En este nuevo formato que es la prueba piloto del Mundial de 2026 con 48 selecciones, se añadió la fase de dieciseisavos de final. Con goles de Miguel Solarte y Santiago Londoño desde la primera parte, triunfaron frente a la selección asiática.

Sin embargo, la entrada a los dieciseisavos de final llegó con una mala noticia para la Selección Colombia que deberá esperar a conocer a su rival después de que terminen todos los partidos que restan de la tercera fecha del Mundial.

LA DURA BAJA DE UN REFERENTE QUE TENDRÁ COLOMBIA PARA AFRONTAR LA SIGUIENTE FASE

El sueño de los dirigidos por Freddy Hurtado sigue latente, pero ahora es donde verdaderamente empieza el torneo en donde tendrán que medirse con una selección de mayor envergadura para probar esta generación de la Sub-17 de la Selección Colombia.

Sobre los 61 minutos del compromiso, el volante colombiano, Juan José Cataño puso su pie muy arriba al rosto de un contrario. Había temor con la posibilidad de una tarjeta roja. El VAR no llamó, pero, entre lo peor que ocurrió fue la tarjeta amarilla.

Juan José Cataño acumuló su segunda tarjeta amarilla, dado que en el debut frente a Alemania también fue advertido con una amonestación. En ese sentido, Cataño no podrá estar en el partido de los dieciseisavos de final, sea el rival que sea. Se salvó de la tarjeta roja si hubiese cogido al rival con toda la fuerza en la patada que pudo haberle impactado en la cara.

EL REEMPLAZO DE JUAN JOSÉ CATAÑO

Esta imposibilidad de jugar en la siguiente instancia hará que Freddy Hurtado tenga que encontrar un reemplazo ideal para tapar la ausencia del volante colombiano que marcó gol en el debut frente a Alemania. Durante los últimos partidos, Hurtado ha sacado a Cataño y lo ha reemplazado con jugadores de distintas demarcaciones.

En el primer partido ante Alemania, Juan José Cataño salió en el segundo tiempo y en su lugar entró Camilo Amu. En el segundo compromiso frente a El Salvador, el delantero Kevin Angulo ingresó.

Freddy Hurtado tendrá varias alternativas para reemplazar al volante que ha sido titular en todos los partidos en el rentado mundialista. El que más se asemeja a sus características podría ser Ángel Mora de Santa Fe, que es un volante llegador al área rival y que también ayuda en la marca.