Colombia no las olvidó: seis jugadoras del FPC jugarán Liga de Naciones

Llegó la hora de la verdad para el fútbol sudamericano con un novedoso sistema para definir a las clasificadas para los Mundiales de la categoría absoluta. Antes la ruta era por la Copa América, formato que acompañó a Colombia en la edición del 2022 como subcampeona.

Ese subtítulo en la Copa América de 2025 nuevamente ante Brasil no le dio clasificación todavía al Mundial a Colombia y todo sería con un inédito sistema llamado Liga de Naciones de la CONMEBOL, que será el proceso de las Eliminatorias en cada Fecha FIFA entre 2025 y 2026.

Durante este nuevo sistema, cada selección jugará ocho partidos y descansará en una oportunidad por la no actuación de Brasil que será la sede del Mundial de 2027. La primera edición puede ser favorable para las grandes selecciones favoritas en el título por ese detalle de que las brasileñas no estarán.

El fútbol colombiano ha evolucionado bastante con jugadoras de mucho talento, y la Selección Colombia, dirigida por Ángelo Marsiglia así lo reconoce premiando a jugadoras con el llamado para disputar por primera ocasión en la Liga de Naciones de la CONMEBOL.

LAS SEIS JUGADORAS DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA QUE CONVOCÓ ÁNGELO MARSIGLIA

Claramente, la mayoría de las 23 jugadoras que fueron convocadas para afrontar este reto hacen parte de ligas europeas, Estados Unidos o de Brasil. Sin embargo, dentro de la lista, aparecen solo seis futbolistas que hacen parte de clubes colombianos, entre su mayoría Deportivo Cali y América de Cali como los clubes más reconocidos.

Deportivo Cali fue subcampeona de la Copa Libertadores y fue campeona de la Liga Femenina. Por este tema, podría tener una gran vitrina en la Selección Colombia y ese fue el caso de dos jugadoras. Luisa Agudelo, que ya viene pidiendo pista como titular, pero que deberá competir con Katherine Tapia de mayor experiencia en la posición.

Kelly Caicedo que es una de las capitanas del cuadro vallecaucano y que ha dado de qué hablar con su seguridad defensiva, su remate de larga distancia y su capacidad para ejecutar todo tipo de pelotas paradas. Entre las opciones del Cali también pudo haber estado Kelly Ibargüen que firmó una gran Copa Libertadores, pese al fallo en el penal en la tanda definitiva.

América de Cali también puso a dos referentes del Fútbol Profesional Colombiano, una de ellas, veterana de mil batallas con la Selección Colombia, mientras que la otra ha sido parte de diferentes procesos, pero deberá esperar su lugar. Se trata nada más ni nada menos que de Carolina Arias y de Natalia Giraldo, esta última deberá pelear con Luisa Agudelo y con Katherine Tapia.

Por su parte, Atlético Nacional también metió a una jugadora dentro de la selección para esta Liga de Naciones. Mary José Álvarez, una de las capitanas del combinado Sub-17 en la India en 2022 fue citada y probablemente, pueda ser tenida en cuenta para uno que otro partido. Su experiencia en el cuadro verdolaga hablan por sí sola.

Santa Fe es el otro equipo que tiene a una jugadora convocada para la Selección Colombia. La actual subcampeona que no tuvo la mejor Copa Libertadores se armó con Juana Ortegón que salió de Millonarios justo antes del torneo internacional. Ortegón, que también fue subcampeona en el Mundial Sub-17 de 2022 será una de las grandes opciones en el mediocampo y en este cambio generacional.