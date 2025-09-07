Colombia no le regalará el partido a Venezuela: "queremos seguir ganando"

Colombia quiere ganarle a Venezuela

En la previa al partido contra Venezuela, el defensor central Jhon Janer Lucumí dejó un contundente mensaje con respecto al objetivo que tendrá Colombia en el partido válido por la fecha 18 de la Eliminatoria.

"Estamos trabajando para hacer un gran partido, seguir creciendo, seguir mejorando muchas cosas que debemos de corregir y hacer como grupo. Estanos muy enfocados. tranquilos por lograr el objetivo, pero con ganas de seguir ganando y creciendo", dijo Lucumí.

El zaguero del Bologna aseguró que contra Venezuela los jugadores de la Selección Colombia tendrán una nueva oportunidad de demostrarse al entrenador Néstor Lorenzo sus capacidades para lograr un lugar en la lista definitiva de cara al Mundial.

"Cada partido es una oportunidad para demostrar que estamos disponibles para cuando llegue el Mundial. Queremos todos estar en un gran nivel, estar en la lista definitiva. En cada partido hay que ir a competir de la mejor manera y poder dar un paso hacia adelante", agregó.