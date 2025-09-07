Actualizado:
Colombia no le regalará el partido a Venezuela: "queremos seguir ganando"
Colombia visitará a Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria.
La Selección Colombia aseguró la clasificación a la Copa del Mundo, después de golear en la fecha 17 de la Eliminatoria a Bolivia con un contundente 3-0 en condición de local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Con la victoria, el equipo nacional llegó a 25 unidades para confirmar su presencia en el Mundial. Ahora, en la última jornada del clasificatorio, los dirigidos por Néstor Lorenzo cumplirán con el calendario visitando a Venezuela este martes 9 de septiembre.
Colombia quiere ganarle a Venezuela
En la previa al partido contra Venezuela, el defensor central Jhon Janer Lucumí dejó un contundente mensaje con respecto al objetivo que tendrá Colombia en el partido válido por la fecha 18 de la Eliminatoria.
"Estamos trabajando para hacer un gran partido, seguir creciendo, seguir mejorando muchas cosas que debemos de corregir y hacer como grupo. Estanos muy enfocados. tranquilos por lograr el objetivo, pero con ganas de seguir ganando y creciendo", dijo Lucumí.
El zaguero del Bologna aseguró que contra Venezuela los jugadores de la Selección Colombia tendrán una nueva oportunidad de demostrarse al entrenador Néstor Lorenzo sus capacidades para lograr un lugar en la lista definitiva de cara al Mundial.
"Cada partido es una oportunidad para demostrar que estamos disponibles para cuando llegue el Mundial. Queremos todos estar en un gran nivel, estar en la lista definitiva. En cada partido hay que ir a competir de la mejor manera y poder dar un paso hacia adelante", agregó.
El mensaje y reto de Lorenzo
Jhon Lucumí afirmó que en el plantel ya quedó en el pasado la victoria sobre Bolivia y la celebración por la clasificación.
"El partido con Bolivia quedó en el pasado, debemos enfocarnos en lo que viene, tenemos muchas cosas por corregir y mejorar, la idea contra Venezuela es que debemos hacer las cosas de la mejor manera", dijo.
Finalmente, Lucumí explicó que Lorenzo felicitó al plantel, pero también les recalcó la responsabilidad de lograr un buen resultado en la última fecha.
"El mensaje del técnico fue de felicitación por la entrega, el compromiso y lograr el objetivo, pero también sabemos que el martes tenemos otro compromiso que debemos hacer las cosas bien", puntualizó.
