Colombia no pudo con Canadá y terminó la fecha FIFA con empate

No obstante, la presión alta y el trabajo de Buchanan no tuvieron efectos positivos en los ataques, pues pesaron poco los delanteros Jonathan David y Tani Oluwaseyi, completamente controlados por los centrales colombianos Jhon Lucumí y Davinson Sánchez.



Las imprecisiones y el juego brusco marcaron el ritmo de un primer tiempo en el que ninguno de los dos equipos tuvo oportunidades claras de anotar y los porteros Álvaro Montero y Dayne St. Clair.



En el segundo tiempo, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dio ingreso a James Rodríguez para tratar de tener más el balón, pero su equipo aún tuvo muchas dificultades para crear oportunidades.



Con el paso de los minutos, tanto los norteamericanos como los cafeteros se relajaron y empezaron a dejar espacios.

Así fue como llegó la primera oportunidad clara del partido al 56 en un contragolpe letal liderado por Cucho Hernández, que habilitó a Luis Díaz que en el mano a mano sacó un derechazo que pasó rozando el palo izquierdo de St. Clair.



Canadá, por su parte, siguió haciendo daño por la derecha con Buchanan y empezaron a aparecer más David y Oluwaseyi, aunque tampoco estuvieron del todo claros y fueron controlados por una organizada defensa colombiana.



Al minuto 75, cuando había pocas emociones en el partido, David anotó en una jugada muy rápida, pero el juez estadounidense Guido González anuló el gol porque en la jugada previa Jacob Shaffelburg, quien hizo la asistencia, estaba en fuera de juego.



Al final, Rafael Santos Borré tuvo una oportunidad para Colombia y el lateral derecho Andrés Román otra con un remate que se estrelló en el palo, lo que casi hace celebrar a los sudamericanos que llenaron el estadio.