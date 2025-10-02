Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 17:11
Colombia no pudo con Noruega: cuentas para clasificar a octavos del Mundial Sub 20
Colombia tuvo mala puntería y no pudo llevarse la victoria ante los noruegos.
La Selección Colombia tuvo su segundo partido en el Mundial Sub 20 disputado en Chile. El elenco comandado por César Torres tenía el segundo turno en su participación del Grupo F. Para la tricolor, el reto era medirse a Noruega en un duelo en el que partía como favorita para llevarse el triunfo.
Una vez que se dio el saque inicial, el favoritismo del combinado nacional se vino al suelo. Los europeos entraron al terreno de juego con la intención de hacer un juego de choque para ponerle presión a Colombia desde las primeras acciones. El elenco nórdico generó algunas oportunidades sobre el pórtico defendido por Jordan García.
Lea también: Se complica la clasificación: próximo rival de Colombia en el Mundial Sub 20
Posteriormente, tras el 0-0 en el primer periodo, Colombia empezó a acercarse con peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones de Einar Boe Fauskanger fueron claves para que el cuadro noruego resistiera el empate. Más allá de eso, los últimos minutos tuvieron al combinado nacional cerca del triunfo.
El impulso del equipo colombiano, que había sido el más incisivo sobre la puerta rival, no fue suficiente y el partido acabó igualado a cero. Un resultado con el que ambos equipos quedaron en la parte alta del Grupo F ambos con cuatro unidades.
Finaliza el partido en el Estadio Fiscal de Talca.— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2025
🇨🇴 0-0 🇳🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/fR5OX7sXOx
Colombia por la clasificación: cuentas para clasificar a octavos de final en el Mundial Sub 20
Ahora, el combinado nacional se alista para su siguiente duelo que será el próximo domingo 5 de octubre. Allí, la tricolor se medirá ante su similar de Nigeria en el partido que puede definir el liderato del Grupo F. Los africanos podrían llegar al duelo eliminados tras el encuentro que tendrán ante Arabia Saudita.
Con cuatro puntos y una diferencia de gol de +1, el combinado nacional necesita ganar su duelo ante Nigeria por una diferencia importante para acabar como primero de grupo. El equipo vencedor del duelo entre Arabia y Nigeria sería el que pelee el lugar con Colombia y Noruega por el liderato y la clasificación del Grupo F.
Sin embargo, con un empate en la última jornada, sin importar en lo que pase en el otro partido, los dirigidos por César Torres asegurarán su presencia en octavos de final. En caso de una derrota, todo dependería de la diferencia de goles respecto al resto de equipos clasificados como terceros en los otros grupos para ver si clasificaría a octavos de final.
Le puede interesar: [VIDEO] Neiser responde en cancha: infernal volea contra el travesaño
Cabe recordar que para esta edición de la Copa del Mundo, clasifican los dos primeros elencos de cada grupo y los cuatro mejores terceros de todo el torneo. Más allá de eso, el onceno comandado por César Torres busca posicionarse como uno de los mejores en la fase inicial para evitar un cruce de peso en la ronda de los 16 mejores.
Fuente
Antena 2