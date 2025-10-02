Colombia no pudo con Noruega: cuentas para clasificar a octavos del Mundial Sub 20

La Selección Colombia tuvo su segundo partido en el Mundial Sub 20 disputado en Chile. El elenco comandado por César Torres tenía el segundo turno en su participación del Grupo F. Para la tricolor, el reto era medirse a Noruega en un duelo en el que partía como favorita para llevarse el triunfo.

Una vez que se dio el saque inicial, el favoritismo del combinado nacional se vino al suelo. Los europeos entraron al terreno de juego con la intención de hacer un juego de choque para ponerle presión a Colombia desde las primeras acciones. El elenco nórdico generó algunas oportunidades sobre el pórtico defendido por Jordan García.

Posteriormente, tras el 0-0 en el primer periodo, Colombia empezó a acercarse con peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones de Einar Boe Fauskanger fueron claves para que el cuadro noruego resistiera el empate. Más allá de eso, los últimos minutos tuvieron al combinado nacional cerca del triunfo.

El impulso del equipo colombiano, que había sido el más incisivo sobre la puerta rival, no fue suficiente y el partido acabó igualado a cero. Un resultado con el que ambos equipos quedaron en la parte alta del Grupo F ambos con cuatro unidades.