Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 10:09
Colombia no pudo vulnerar a El Salvador; empató 0-0 en la fecha 2 del Mundial Sub-17
El equipo 'Tricolor' fue superior, pero no pudo romper el arco contrario.
En el marco de la fecha 2 en la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2025, la Selección Colombia enfrentaba a su par de El Salvador, compromiso donde el conjunto ‘Tricolor’ iba por su primer triunfo luego de empatar 1-1 con Alemania en su debut.
El equipo cafetero dirigido por el técnico Fredy Hurtado quería sacar réditos del valioso empate obtenido ante Alemania, sin embargo, la tarea no fue sencilla y el partido contra El Salvador generó gran estrés.
Lea también: Las tres grandes ausencias de la convocatoria de Colombia para los amistosos
En otras noticias: Luis Díaz no está nominado a los Premios The Best 2025
Colombia fue más que El Salvador, pero careció de efectividad
Colombia tuvo 11 intentos de gol en el primer tiempo, mientras que El Salvador tuvo solo 2 ocasiones en el arco defendido por Jorman Mendoza, una estadística que demostró la superioridad del equipo cafetero, pero también la falta de efectividad.
Jugadores como Juan José Cataño, el capitán Cristian Orozco y en especial Cristian Flórez, intentaron con remates de media distancia, pero el arquero salvadoreño respondió de muy buena forma, de igual manera, en otras ocasiones los disparos se fueron ligeramente desviados.
Santiago Londoño anotó gol, pero fue anulado
El atacante de la selección nacional y jugador de Envigado (que ya había avisado en el primer tiempo con una gran jugada donde realizó varias gambetas y dejó a un rival en el camino para luego rematar al arco), abrió el marcador para Colombia al minuto 49, pero este fue anulado por un fuera de lugar.
En los minutos finales del partido, el equipo ‘Tricolor’ no bajaría la intensidad en zona de ataque y nuevamente sacaría lo mejor del arquero salvadoreño, que estuvo muy firme en el arco y evitó la caída en el marcador para el cuadro centroamericano.
La Selección Colombia no pudo romper el cero y el partido quedó empatado, resultado que lo deja con 2 puntos en el Grupo G, equipo que ahora tendrá que ratificar su boleto a los octavos de final del torneo en la próxima fecha, donde enfrentará a Corea del Norte el próximo lunes 10 de octubre.
Fuente
Antena 2