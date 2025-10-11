Colombia no se esconde para el Mundial: “Dejar de lado los temores”

Llegó la Fecha FIFA de octubre, la primera después de sellar la clasificación para el Mundial de 2026 y la penúltima del año 2025. Colombia ya arranca el sueño mundialista y lo hará contra dos selecciones que serán sede en la cita orbital como México y Canadá.

Vea también: Nacional y Morelos en el ojo del huracán: DIMAYOR investigaría penal vs Chicó

La Selección Colombia ya prepara el amistoso contra México, un partido que puede acercar al combinado nacional a la pelea por el Mundial y por llegar a zonas privilegiadas de la competencia más importante globalmente. México y Canadá serán el punto de partida, luego llegará Nueva Zelanda y Nigeria en noviembre y en marzo de 2026 habrá que esperar rivales como el último examen previo a la competencia.

Después de la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, la zona mixta tomó importantes declaraciones de referentes de la Selección Colombia como Daniel Muñoz quien ya empieza a visualizar lo que será el Mundial, adelantándose de los amistosos y de todo lo que resta para llegar a la competencia de 48 selecciones.

DANIEL MUÑOZ Y LA SENSACIÓN DE JUGAR UN MUNDIAL

En la zona mixta, Daniel Muñoz habló un poco de todo lo que será el Mundial, arrancando por el nuevo modelo del balón Trionda que ya se está utilizando en estos partidos de Fecha FIFA alrededor de todo el mundo. Sobre la pelota afirmó que, “el balón es distinto al que veníamos usando de locales, pero se siente mejor que el pasado. Está lindo para tirar centros”.

Aunque quedan más de seis meses para disputar el Mundial, los convocados a la Selección Colombia saben lo que está en juego en estas Fechas FIFA previo a la Copa del Mundo. El lateral explicó que, “todos los partidos son importantes. El Mundial está a la vuelta de la esquina y cada partido toma mucha importancia para nosotros. Hay que seguir demostrando un gran nivel, lo que se viene mostrando en los clubes. Serán muy importantes estos partidos de preparación”.

Le puede interesar: Morelos se la juega por seguir en Nacional: decisión clave sobre su futuro

Justamente, por esa cercanía que tiene el Mundial que arrancará en junio de 2026, Daniel Muñoz sentenció que no debe haber miedos ni temores de cara a la competencia y estos partidos son esenciales para quitarse los nervios, dado que son contra selecciones mundialistas.

“Cada uno lo maneja de manera diferente. A mí me emociona saber que el Mundial se acerca. Hay que dejar de lado los temores, hay que competir al máximo nivel, estar en la mejor forma física, atlética, mental y técnica posible para brindar lo mejor al club en el cual cada uno tiene una responsabilidad grande. Si todo está bien allí, uno se pone a disposición de la Selección”, aseveró Daniel Muñoz.

VOLVER A LA SELECCIÓN COLOMBIA Y EL APOYO DE LOS AFICIONADOS COLOMBIANOS

Después de un mes, las selecciones se vuelven a reunir para una doble Fecha FIFA enfrentando a México y Canadá en el caso de la Selección Colombia. Daniel Muñoz destacó la importancia de regresar, especialmente de cara a un Mundial, “siempre a gusto de venir, es un orgullo representar nuestro amado país para cada uno de nosotros. Cuando se une este grupo, todo el país siente alegría y felicidad”.

Lea también: Colombia quiere mantener la paternidad: así fue el último duelo ante México

Además de la ilusión que genera jugar el Mundial y estar concentrados como selección, Daniel Muñoz también se tomó el tiempo para agradecerle a los colombianos que se han acercado en cada partido disputado a lo largo de este año y que seguirán demostrando el apoyo en la Copa del Mundo.

“Ver las camisetas amarillas y escuchar el acento colombiano lo enorgullece a uno, lo llena, nos hacen sentir en casa; es un plus que nos lleva a dar más. Por ellos, por nuestras familias y por toda Colombia que siempre espera que demos lo mejor”, concluyó Daniel Muñoz.