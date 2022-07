Colombia no tendrá liga femenina para el segundo semestre de este año

🚨 NO HABRÁ LIGA FEMENINA.



- Equipos no aceptaron participar en ek torneo corto.

- Dirigentes propusieron un octogonal del 14 de agosto al 2 de octubre y presidentes dijeron que no.

- Sólo 4 equipos mantuvieron su interés de participar: América, Cali, Millonarios y Cortuluá.