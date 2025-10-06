Colombia 'obligada' a ganar ante México y Canadá: FIFA le impone condición

La Selección Colombia se alista para lo que serán sus partidos amistosos del mes de octubre ante México y Canadá. El combinado cafetero se verá las caras con dos de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo, pero ambos partidos serán claves en un objetivo impuesto por la FIFA.

Tras el fin de las Eliminatorias Sudamericanas, el combinado nacional no tuvo su mejor performance y quedó lejos de uno de sus objetivos. La acumulación de resultados negativos durante varias fechas alejo a la tricolor de los primeros lugares con una consecuencia clave en la cita mundialista.

Colombia tiene el objetivo de pelear por un lugar entre los cabezas de grupo de la próxima cita mundialista. Por ello, el equipo de Néstor Lorenzo sabe que tiene como tarea sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el Ranking FIFA.

El combinado tricolor está en el puesto número 13 y necesita sumar victorias en todos sus juegos amistosos pensando en quedarse con uno de los primeros nueve lugares del Ranking para hacerse con una casilla como cabeza de serie teniendo en cuenta que Canadá, México y Estados Unidos tiene ese lugar asegurado por ser anfitriones.

Para llegar a esa casilla, el equipo cafetero necesita, además de ganar sus juegos, esperar que Alemania, Italia, Marruecos y Croacia puedan caer en su rendimiento para superarlas en puntos y escalara en el ranking.