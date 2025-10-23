Colombia pagó deuda con Sudamérica en Mundial Sub 17: esta es la razón

Este miércoles 22 de octubre se jugó la segunda fecha del Mundial de la categoría Sub-17 en Marruecos con un saldo positivo para la Selección Colombia que debía dejar a un lado la dura caída en el debut contra España por un duro golpe de 4-0. Las dirigidas por Carlos Paniagua resurgieron a buen tiempo.

En la segunda salida, Colombia mejoró la diferencia de gol después de vencer a Costa de Marfil con un certero marcador de 3-0 gracias a los goles de Ana Sofía Clavijo, London Crawford y de Ella Grace Martínez para dejar ese componente en –1 y para sumarse al segundo puesto con tres puntos.

La Selección Colombia reaccionó y logró pagar una deuda que tenía después de la primera fecha del Mundial Sub-17. Carlos Paniagua y sus dirigidas persiguen lo hecho en el 2022 cuando fueron subcampeonas. Las cafeteras esperan dar un golpe y conseguir el título. La victoria ante Costa de Marfil puede encaminar la clasificación para los octavos de final.

LA DEUDA QUE PAGÓ EN EL MUNDIAL SUB-17: SUDAMÉRICA SONRÍE

Para este Mundial, Sudamérica llevó a Brasil, Paraguay, Ecuador y a Colombia. Las cuatro selecciones persiguen la clasificación para los octavos de final y para instalarse en fases finales para poder pensar en llegar a una final.

En la primera jornada, Brasil debutó con una importante victoria contra Marruecos, sede y anfitriona de esta Copa del Mundo. Fue un 0-3 a favor que marcó el comienzo de un buen momento para la ‘Canarinha’ con la necesidad de clasificar a las fases finales. En la segunda fecha, empató con Costa Rica.

Por su parte, Ecuador arrancó mal el torneo con una dura caída frente a Estados Unidos, pero en el segundo partido logró la victoria contra Noruega con un marcador de 2-0. Una histórica victoria para el cuadro ecuatoriano. Paraguay también hizo lo propio con el lujo de tener a Claudia Martínez, una de las jugadoras que dará mucho de qué hablar.

Las ‘Albirrojas’ superaron a Zambia en el primer partido y golearon en el segundo a Nueva Zelanda, justamente, con tres goles de Claudia Martínez. Como el partido de Ecuador fue primero que el de Colombia, las únicas sudamericanas que no habían ganado hasta ahora eran las colombianas. Sin embargo, la ‘Tricolor’ reaccionó en buen momento y sacó adelante su partido ante Costa de Marfil con una contundente victoria que las deja cerca de la clasificación para los octavos de final.

Colombia dio el golpe necesario en la competencia para saldar el registro negativo que tenía con Sudamérica al ser la única selección que no había ganado. Las colombianas, como Ecuador fueron las únicas sudamericanas en perder en el debut, mientras que Brasil y Paraguay sumaron de a tres desde el comienzo.

LO QUE LE QUEDA A COLOMBIA PARA CLASIFICAR

En la última fecha, Colombia deberá afirmarse en la competencia con la necesidad de sellar la clasificación para los octavos de final, nueva fase que tiene esta competencia por primera vez en su historia. Su próximo partido será ante Corea del Sur con dos resultados que pueden dejar a las colombianas en la siguiente fase.

Colombia tendrá que sumar de a tres en su partido ante Corea del Sur para seguir a España como las dos primeras clasificadas del Grupo E. Pero, no solo pueden sellar el paso a los octavos de final con el triunfo, pues, también les servirá el empate.

Una unidad frente a Corea del Sur que viene golpeada por la derrota ante España puede dejar a Colombia con cuatro puntos en el segundo puesto, claro está, con la necesidad de que las españolas no pierdan contra Costa de Marfil. La victoria holgada de las marfileñas podría hacer que igualen en unidades y que la selección sudamericana pierda la posición.