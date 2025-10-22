Colombia palpita la Liga de Naciones: “Es un motivo de orgullo venir”

Por primera vez en la historia del fútbol femenino sudamericano, las selecciones tienen la chance de sellar la clasificación a los Mundiales por el camino de las Eliminatorias del continente, o, mejor conocidas como la Liga de Naciones de CONMEBOL.

En ese sentido, la Selección Colombia espera dejar una buena presentación en condición de local enfrentando a su similar de Perú en un vibrante encuentro que será en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín como una de las grandes sedes de este ciclo de Liga de Naciones.

Durante la atención a medios, Mary José Álvarez, defensora central que dejó grandes presentaciones en el Mundial Sub-17 de la India en el 2022, tomó la palabra para señalar lo que significa poder representar a una Selección Colombia de mayores en uno de los torneos novedosos que dará clasificación para el Mundial.

En su corta experiencia, Mary José ya ha contado con grandes experiencias a nivel de la selección actuando en la Copa América de 2025 en la cual, fue subcampeona frente a Brasil en una final característica en la historia de la competencia continental que ya no dará clasificación para los Mundiales.

MARY JOSÉ ÁLVAREZ: “NO NORMALIZO ESTAR EN ESTA CONVOCATORIA”

La defensora central aseveró que, “para mí, desde la primera convocatoria que yo tuve cuando estaba muy pequeña a esta no ha habido diferencia en la emoción y la felicidad. Para mí yo no normalizo esto, para mí venir otra vez a las selecciones es un motivo de orgullo, por eso yo creo que la sonrisa y yo acá siempre soy feliz”.

Posteriormente, indicó que, “por eso me ven siempre sonriendo en todas partes y bueno, esta Liga de Naciones es una oportunidad muy bonita para nosotras. Es aprovecharla y disfrutarla, obviamente con mucha responsabilidad que es lo que esta selección tiene y esperamos darle muchas alegrías a los colombianos que es lo que queremos”.

Sobre el sentimiento de encarar una Liga de Naciones dejó claro que, “se siente diferente porque la exigencia y el nivel competitivo es muy diferente. Como lo dije anteriormente, yo creo que ya todas estamos en la capacidad de asumir la responsabilidad de estar en la de mayores.

Ya pasamos procesos, hemos jugado muchos campeonatos con Selección Colombia, y eso nos da un poquito de experiencia para venir a mayores y decir acá estamos nosotras y somos capaces de representar a esta selección de mayores. Hay muchas jóvenes acá que algunas no han cumplido los 18, pero tienen la capacidad de jugar y eso habla muy bien de los procesos que se vienen haciendo”.