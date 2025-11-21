“Colombia parte como favorita”: rival directo en el Mundial le 'teme'

En cuestión de 14 días, la suerte de las 48 selecciones que participarán en el Mundial se conocerá por medio del sorteo. El 5 de diciembre, Colombia tendrá listo su camino en una edición inédita de la Copa del Mundo y que dará de qué hablar.

Colombia será sorteada desde el bombo 2 donde evitará a rivales como Croacia, Japón, Corea del Sur, Suiza, entre otras. Sin embargo, al combinado dirigido por Néstor Lorenzo sí le podría tocar con cocos grandes como España, Francia, Inglaterra, Alemania, quienes aparecen en el bombo 1 como cabezas de grupos.

Justamente, la selección de España, que, indudablemente parte como una de las favoritas para ganarse el Mundial podría tener como rival a Colombia y ya empieza a calentar lo que será el sorteo y la Copa del Mundo. Los colombianos quieren hacer historia y eso lo saben los jugadores españoles que ya ponen candidato al seleccionado cafetero.

YÉREMY PINO PONE A COLOMBIA COMO UNA FAVORITA EN EL MUNDIAL

España ha sido una de las selecciones demoledoras a lo largo de las Eliminatorias de Europa. Además, fue subcampeona de la Liga de Naciones perdiendo la final frente a Portugal. Apenas recibió dos goles en todas las clasificatorias y, evidentemente, es candidata para ganar su segundo título mundialista.

Colombia cuenta con jugadores estelares como Luis Díaz, James Rodríguez o Daniel Muñoz, quienes se han afianzado en sus respectivas posiciones de la cancha. Con esos nombres, Yéremy Pino, extremo de España puso a la selección cafetera como una de favoritas para ganar la Copa del Mundo.

El jugador del Crystal Palace afirmó que, “al final, el Mundial es muy importante para nosotros; queremos llevar a España a lo más alto. Como hicimos en la Eurocopa, ahora queremos hacerlo en el Mundial, y ese es nuestro objetivo. No queremos pensar que somos los favoritos, para nada porque Colombia, Argentina, Inglaterra... hay muchos equipos muy buenos. Vamos a luchar contra ellos para llevar a España a lo más alto posible”.

Además, dejó claro que, hoy por hoy, “hemos formado jugadores de gran calidad, jugadores jóvenes. Tenemos un grupo fantástico, y el entrenador ha creado una familia dentro de ese grupo”.

Yeremy también referenció que ha podido aprender bastante de los colombianos del equipo, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, “tenemos las dos copas, la Conference League y la Premier League, y afrontamos cada partido como una final. En cuanto a la adaptación, con Dani Muñoz, Jeff Lerma, Walter Benítez y muchos otros compañeros, me lo han puesto muy fácil. Estoy muy contento de estar aquí y de poder aportar al equipo”.

EL MAL ANTECEDENTE DE ESPAÑA CON COLOMBIA

Aunque en Mundiales es a otro precio, la Selección Colombia ya le dio un golpe grande a la selección de España. Fue en un amistoso el 22 de marzo de 2024 cuando los colombianos se quedaron con la victoria por la mínima diferencia gracias a un solitario tanto de Daniel Muñoz.

Este fue el resultado más reciente entre Colombia y España en un amistoso. En 2026 podría volver a repetirse si el sorteo empareja a los colombianos con los españoles en un duelo que ya saben cómo lidiar con la ‘Roja’.