Colombia perdería liderato en Liga de Naciones: hay nueva obligación

Se viene una nueva doble fecha de la Liga de Naciones de la CONMEBOL Femenina y la Selección Colombia, que viene con el liderato gracias a dos victorias frente a sus similares de Perú y de Ecuador en condición de local y de visitante respectivamente. En esta jornada tendrá que visitar a la selección de Bolivia con la necesidad de seguir en la parte alta de la clasificación.

Colombia cuenta con un historial positivo contra Bolivia producto de cuatro victorias con 18 goles a favor y solo tres en contra. Esta será la quinta oportunidad en la que se verán las caras, y, además, la selección cafetera necesitará sumar de a tres para seguir afianzándose en el liderato y quedar en posiciones muy cómodas para pensar en sellar la clasificación de manera anticipada.

Por otra parte, la selección de Bolivia no luce bien en la competencia sudamericana, puesto que está en el fondo de la tabla sin puntos y con una diferencia goleadora de –9. Debutó de local frente a Ecuador y cayó 0-4 y ante Chile perdió por un marcador de 5-0.

COLOMBIA NO PUEDE PERDER EN LIGA DE NACIONES: EL DATO QUE PODRÍA COMPLICAR

La Selección Colombia no puede perder frente a la selección de Bolivia. Por ahora, Ángelo Marsiglia y sus dirigidas suman seis puntos, dos más que Venezuela, Argentina y Chile. Si superan a las bolivianas, tomarán el liderato con nueve unidades.

Si esto sucede, necesitará que Perú iguale en condición de local con Chile y que Ecuador haga lo mismo con Venezuela. De esa manera, Colombia seguirá en el liderato con nueve puntos, mientras que sus perseguidores llegarían a cinco unidades.

En caso de que Colombia gane, Venezuela y Chile también saquen adelante el resultado, la diferencia se mantendrá en dos puntos entre la líder y las perseguidoras. Todo esto porque las dirigidas por Ángelo Marsiglia descansarán en la cuarta jornada.

Si Colombia pierde en la altura de La Paz y sumen de a tres tanto Venezuela como Chile, habrá nueva líder en la tabla de posiciones. Y, lo peor es que le sacarían mucha diferencia con un punto de distancia.

¿POR QUÉ COLOMBIA DESCANSA EN LA CUARTA FECHA? ¿CUÁNTAS SELECCIONES CLASIFICAN AL MUNDIAL?

Cada selección está descansando fecha tras fecha, dado que Brasil no participa en la Liga de Naciones de la CONMEBOL por ser sede de la Copa del Mundo. Son solo nueve selecciones en la pelea por sellar la clasificación al Mundial.

Ante la ausencia de Brasil, las selecciones deben tener una fecha libre y a Colombia le corresponde la cuarta jornada, en la cual podrían pasarlas en la tabla y arrebatarles el liderato.

La obligación es ganar la mayoría de los partidos, especialmente ahora que descansan en la cuarta jornada y pueden perder el liderato. Solo las primeras dos selecciones sellarán la clasificación para el Mundial de 2027 de manera directa, mientras que la tercera y la cuarta irán a la repesca.