Colombia perdería un delantero, Luis Suárez jugaría los Olímpicos con España

El delantero colombiano Luis Javier Suárez Charris atraviesa por una gran temporada en la segunda división de España con Real Zaragoza al llegar este domingo 8 de marzo a 17 goles que lo ubican como el segundo máximo goleador del certamen por detrás del uruguayo Cristhian Stuani.

Por otro lado, Suárez tendría una gran oportunidad en su carrera como profesional, ya que tiene la posibilidad de ser convocado para integrar la selección española sub 23 que disputará en julio los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Según informó el portal ibérico 'Tiempo de juego', el futbolista nacido en Santa Marta cuenta con la doble nacionalidad y al no ser tenido en cuenta por la Selección Colombia, aceptaría ser llamado a la de España.

Hace algunos meses se conoció que Arturo Reyes, quien se desempeñó como director técnico de la Selección Colombia sub 23 en el Torneo Preolímpico, intentó convocar a Suárez para el certamen, pero este no recibió el permiso de Real Zaragoza. Y al no estar en los planes de Carlos Queiroz para el combinado mayor, vería con buenos ojos iniciar un proceso con la selección española.

Segundo máximo goleador de la segunda división de España

El colombiano Luis Suárez dio una importante victoria al Zaragoza con el decimoséptimo tanto de la campaña, lo que le permite situarse segundo en solitario en la clasificación de artilleros de LaLiga SmartBank, a seis dianas del uruguayo Cristhian Stuani (Girona).

El uruguayo Darwin Núñez firmó un doblete en la goleada del Almería y es quinto con doce dianas, tras el brasileño Yuri de Souza (Ponferradina), que ha logrado 16, y Juan Diego Molina 'Stoichkov' (Alcorcón), que suma trece.

-- Clasificación de goleadores (31ª jornada):

- Con 23 goles: Cristhian Stuani (URU) (7p) (Girona)

- Con 17 goles: Luis Suárez (2p) (COL) (Zaragoza)

- Con 16 goles: Yuri de Souza (BRA) (5p) (Ponferradina).

- Con 13 goles: Juan Diego Molina "Stoichkov" (7p) (Alcorcón)

- Con 12 goles: Darwin Núñez (URU) (4p) (Almería).

- Con 11 goles: Álex Fernández (4p) (Cádiz); Alfredo Ortuño (2p) (Oviedo) .