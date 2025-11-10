Colombia perdió liderato: posiciones del Mundial Sub 17 en el Grupo G

Este lunes 10 de noviembre se definió la suerte para la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 tras dos salidas irregulares para las ilusiones de Freddy Hurtado y sus dirigidos. Un empate a un tanto frente a Alemania y una igualdad sin goles ante El Salvador que fue inesperada por la cantidad de llegadas que tuvo la ‘Tricolor’.

En ese orden de ideas, y con ocho mejores terceros que podían sellar la clasificación para los dieciseisavos sumado a los dos primeros de cada grupo, Colombia necesitaba sumar sí o sí ante Corea del Norte para lograr quedar en el tercer puesto o en la segunda casilla.

Efectivamente, con una importante victoria, la primera de este Mundial Sub-17, Colombia logró sellar la clasificación, en este caso como la segunda de su zona. Ahora afrontarán los dieciseisavos de final con una baja sensible por la tarjeta amarilla que recibió Juan José Cataño.

RESUMEN Y RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA DEL GRUPO H

Colombia arrancó la tercera fecha con dos puntos, mismo escenario para Alemania que estaba en el liderato por goles a favor. Seguramente los alemanes iban a triunfar, dado que tenían adelante al rival más ‘sencillo’ del grupo. Sin embargo, los colombianos dieron el golpe con dos goles, uno de Miguel Solarte y otro de Santiago Londoño para tomar el liderato parcialmente.

Con ese marcador de 2-0, Colombia esperaba que fuera suficiente para terminar líder en la fase de grupos, pero Alemania goleó en su correspondiente partido ante El Salvador. A diferencia del anterior juego en el que los salvadoreños resistieron todo, esta vez no pudieron frente a los europeos.

Apenas aguantaron 32 minutos cuando llegó la apertura en el marcador de Jeremiah Mensah que marcó doblete. Alexander Staff, Wisdom Mike, gol en contra de Andrew Reyes, Lasse Eickel y Christian Prenaj completaron la goleada de 7-0 con la que sellaron el paso a dieciseisavos como líderes.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO G

1. Alemania | 5 puntos | +7 DG

2. Colombia | 5 puntos | +2 DG

3. Corea del Norte | 4 puntos | +3 DG

4. El Salvador | 1 punto | -12 DG