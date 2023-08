"¿Qué más quieren que hagan?": el 'Pibe' le cantó la tabla a directivos por apoyo al fútbol femenino

El Fútbol Femenino sigue despertando todo tipo de reacciones en Colombia. Tras la buena presentación de la selección en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Uno de los hombres que ha dejado ver su apoyo y respaldo al equipo dirigido por Nelson Abadía es Carlos el 'Pibe' Valderrama. El histórico capitán de la Selección Colombia en los años 90 ha apuntado contra los dirigentes para exigir un respaldo mayor al entorno del balompié femenino.

Como el máximo referente de la historia del fútbol colombiano, el 'mono´no pasó desapercibido ante la cita que tiene Colombia para apoyar a Catalina Usme, Linda Caicedo, Daniela Montoya, Catalina Pérez y compañía. Por medio de unas declaraciones, el exjugador señaló a los directivos del FPC la importancia de respaldar este proceso.

“Que los dueños del fútbol, oigan bien, le den el campeonato que se merecen, no de dos meses, sino de un año. Aprovecho la oportunidad para pedir que hagan un campeonato decente a las muchachas. ¿Qué más quieren que hagan? Un campeonato de un año, como lo hacen para nosotros los hombres”, dijo inicialmente el samario para referirse a la labor de la Dimayor.

Y añadió que no es necesario poner más trabas: “No saquen más excusas. Dijeron que iban a comenzar a hacerlas (las ligas) de un año, luego que no. Estas muchachas ya se ganaron el campeonato decente, serio, fíjese usted que no tienen campeonato y todo lo que han hecho… Usted se imagina si tuvieran un campeonato serio”.

Por ahora, el elenco tricolor se alista para lo que será su siguiente participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, antes tendrá algunas competencias como la Copa Oro de la CONCACAF.