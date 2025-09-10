Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 20:57
Colombia piensa en el Mundial 2026: fechas y rivales en la próxima jornada FIFA
Colombia ya piensa en lo que será su calendario rumbo al Mundial 2026.
La Selección Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas con dos triunfos ante Bolivia y Venezuela para terminar en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos. El conjunto al mando de Néstor Lorenzo cumplió su objetivo y ya piensa en lo que será su preparación de vara al Mundial 2026.
Después de haber conseguido la clasificación, el elenco cafetero buscará armar una buena base para la cita orbital. Por ello, desde la Federación Colombiana de Fútbol se apuesta por encontrar rivales de peso para competir. Ante esto, la tricolor ya tiene dos partidos confirmados para la siguiente fecha FIFA.
Selección Colombia: fecha y rivales para la fecha FIFA del mes de octubre
Tras terminar la disputa de las clasificatorias, el equipo nacional volverá a verse las caras en el mes de octubre. Será a mediados del próximo mes entre el 9 y el 14 de octubre donde habrá un nuevo parón de selecciones para la disputa de las Eliminatorias UEFA y partidos amistosos de los cuadros de la CONMEBOL.
Inicialmente, el conjunto comandado por Néstor Lorenzo se verá las caras con México. El combinado nacional se verá con el cuadro azteca en el AT&T Stadium de Arlington, Texas el próximo 11 de octubre sobre las 08:00 p.m. hora local. Un duelo para revalidar los compromisos donde el elenco sudamericano venció a los norteamericanos.
