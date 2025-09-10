Colombia piensa en el Mundial 2026: fechas y rivales en la próxima jornada FIFA

La Selección Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas con dos triunfos ante Bolivia y Venezuela para terminar en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos. El conjunto al mando de Néstor Lorenzo cumplió su objetivo y ya piensa en lo que será su preparación de vara al Mundial 2026.

Después de haber conseguido la clasificación, el elenco cafetero buscará armar una buena base para la cita orbital. Por ello, desde la Federación Colombiana de Fútbol se apuesta por encontrar rivales de peso para competir. Ante esto, la tricolor ya tiene dos partidos confirmados para la siguiente fecha FIFA.