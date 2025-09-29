Colombia por el tiquete a octavos: fecha y próximo partido en el Mundial Sub 20

La Selección Colombia tuvo su estreno en el Mundial Sub 20 disputado en Chile. El elenco comandado por César Torres tenía el segundo turno en la apertura del Grupo F. Para la tricolor, el primer reto era medirse a Arabia Saudita en un duelo en el que partía como favorito para llevarse el triunfo.

Una vez que se dio el saque inicial, el favoritismo del combinado nacional se vino al suelo. Los árabes entraron al terreno de juego con la intención de marcar diferencia para ponerle presión a Colombia desde las primeras acciones. El elenco asiático generó peligro en varias oportunidades sobre el pórtico defendido por Jordan García.

Posteriormente, tras el 0-0 en el primer periodo, Colombia empezó a acercarse con peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones de Hamed Al-Shanqiti fueron claves para que el cuadro verde resistiera el empate. Más allá de eso, Óscar Perea terminó apareciendo para marcar la diferencia.

El número 10 del equipo colombiano, que había sido el más incisivo sobre la puerta rival, aprovechó un error en defensa de los asiáticos y al minuto 64 definió lo que fue el 1-0 final a favor del onceno cafetero. Un triunfo valioso en un partido bastante complicado para el equipo de César Torres.