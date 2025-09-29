Actualizado:
Colombia por el tiquete a octavos: fecha y próximo partido en el Mundial Sub 20
Colombia buscará sellar su clasificación a octavos de final tras la victoria ante Arabia Saudita.
La Selección Colombia tuvo su estreno en el Mundial Sub 20 disputado en Chile. El elenco comandado por César Torres tenía el segundo turno en la apertura del Grupo F. Para la tricolor, el primer reto era medirse a Arabia Saudita en un duelo en el que partía como favorito para llevarse el triunfo.
Una vez que se dio el saque inicial, el favoritismo del combinado nacional se vino al suelo. Los árabes entraron al terreno de juego con la intención de marcar diferencia para ponerle presión a Colombia desde las primeras acciones. El elenco asiático generó peligro en varias oportunidades sobre el pórtico defendido por Jordan García.
Posteriormente, tras el 0-0 en el primer periodo, Colombia empezó a acercarse con peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones de Hamed Al-Shanqiti fueron claves para que el cuadro verde resistiera el empate. Más allá de eso, Óscar Perea terminó apareciendo para marcar la diferencia.
El número 10 del equipo colombiano, que había sido el más incisivo sobre la puerta rival, aprovechó un error en defensa de los asiáticos y al minuto 64 definió lo que fue el 1-0 final a favor del onceno cafetero. Un triunfo valioso en un partido bastante complicado para el equipo de César Torres.
Colombia por la clasificación: próximo partido en el Mundial Sub 20 2025
Ahora, el combinado nacional se alista para su siguiente duelo que será el próximo jueves 2 de octubre. Allí, la tricolor se medirá ante su similar de Noruega en el partido que puede definir el liderato del Grupo F. Los nórdicos derrotaron a Nigeria en su debut y ahora se cruzan en un duelo directo por el liderato del grupo.
El encuentro se jugará en el Estadio Fiscal de Talca sobre las 03:00 p.m. hora colombiana, dos horas más en suelo austral. Una victoria o empate le asegurará una plaza a Colombia en la próxima fase de la cita mundialista.
Cabe recordar que para esta edición de la Copa del Mundo, clasifican los dos primeros elencos de cada grupo y los cuatro mejores terceros de todo el torneo. Más allá de eso, el onceno comandado por César Torres busca posicionarse como uno de los mejores en la fase inicial para evitar un cruce de peso en la ronda de los 16 mejores.
